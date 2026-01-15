Ziyaret programı kapsamında Demirci Tarım Ürünleri Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 256 üreticiye yüzde 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtımı yapıldı. Programda, verilen desteklerle tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Başkan Dutlulu daha sonra Çereşe Meydanı’nda hayata geçirilen Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın açılış törenine katıldı. Açılış kurdelesi, CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile AK Parti’li Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından birlikte kesildi. Ortak açılış, yerel yönetimlerde parti farkı gözetmeden hizmet üretilebileceğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Program kapsamında Demirci Belediyesini de ziyaret eden Başkan Dutlulu, Başkan Kara ile makamda bir araya geldi. Görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi iş birliğinde ilçede hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ve hizmetler ele alındı.

Ziyaretin sonunda Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Başkan Besim Dutlulu’ya Demirci halısı ile ilçeye özgü yöresel ürünleri hediye etti.