Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara ve gözaltılara ilişkin soruları da yanıtladı. "İstanbul’daki adli soruşturmalar sonrası eylemler gerçekleşti. Huzuru sağlamak amacıyla tedbirler aldık ve gözaltılar oldu" diyen Tunç, gazetecilerin tutuklanmasını istemediklerini ancak şiddet eylemlerine katılmışlarsa yargının kararına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısı hakkında ise "Boykot çağrısı yanlış bir politika. Ülkenin şirketlerinin hedef alınması doğru değil" diyerek bu tür eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soru üzerine, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporunun savcılığa sunulduğunu belirten Bakan Tunç, "78 canımızı kaybettik. Bu acılar üzerinden polemik yapılmaz" şeklinde konuşarak, yangınla ilgili sorumluluğun araştırılmaya devam edileceğini söyledi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yangına dair imzasız metinle dezenformasyon yaptığını ve bu durumun acıları istismar etmek olduğunu ifade etti.

Son olarak, İmralı heyetinin 4. görüşme talebine dair de açıklamalarda bulunan Tunç, "Bu bir aile görüşmesi talebidir ve değerlendirilmesi gerekecek. Daha önce de aile üyelerinin görüşmeleri olmuştur. Bu talep, kanun çerçevesinde ele alınacaktır" dedi.