Bakan Tunç, söz konusu düzenlemenin yanlış değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kovid düzenlemesi bir af değildir. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananların, suç tarihi itibarıyla bu haktan faydalananlara kıyasla daha önce suç işlediği ve yargılamaların uzun sürmesi nedeniyle oluşan eşitsizliğin giderilmesine yönelik talepler değerlendirilmiştir.”

Tunç, düzenlemenin amacının, pandemi sürecinde ortaya çıkan uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, toplumda “af geliyor” algısının doğru olmadığını ifade etti.

11. Yargı Paketi'nin kısa süre içinde TBMM gündemine geleceğini söyleyen Bakan Tunç, paketle birlikte hem yargısal süreçlerin hızlandırılmasının hem de adalet sistemindeki bazı yapısal sorunların giderilmesinin hedeflendiğini kaydetti.