"Teknik düzenlemeler yapılacak"

Bakan Tunç, AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni yargı paketi kapsamında infaz rejiminde sadeleştirme ve ceza sürelerinde eşitlik ilkesine dayalı teknik düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Ancak bu çalışmaların “genel af” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ağır suçlara af kapısı kapalı

Özellikle toplumda büyük hassasiyet oluşturan suçlarla ilgili olarak da net konuşan Bakan Tunç, “Terör, çocuklara yönelik cinsel istismar ve uyuşturucu suçları gibi ağır suçlar düzenleme dışında tutulacaktır” diyerek af beklentilerinin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Çalışmalar sürüyor

İnfaz düzenlemesinin ne zaman TBMM gündemine geleceğine ilişkin kesin bir tarih verilmezken, Adalet Bakanlığı kaynakları hazırlıkların sürdüğünü ve kamuoyunun beklentilerinin dikkatle değerlendirildiğini aktardı. Taslak düzenlemenin çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulması bekleniyor.