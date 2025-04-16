Yeni Yükümlülükler ve Sıkı Denetimler

Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının artık finansal sistemin bir parçası olarak aynı sorumlulukları taşıyacağını vurguladı. MASAK’ın 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeleriyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ve ödeme kuruluşlarının önemli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. Bu düzenlemeler, finansal sistemin daha şeffaf ve güvenilir olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kripto Transferlerine Zorunlu Detaylar

Yeni düzenlemelere göre, kripto varlık transferlerinde uluslararası "seyahat kuralı" olarak bilinen detaylı transfer mesajları alınması zorunlu hale getirildi. Bakan Şimşek, eksik bilgi içeren transfer işlemlerinin engelleneceğini açıkladı. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme sistemleri kurmaları gerektiğine dikkat çekti.

Anonim Kripto Varlıklar ve Stabil Kripto Varlıklar Üzerindeki Denetim

Bakan Şimşek, anonimliği artıran ve yasa dışı işlemler için kullanılan gizlilik tabanlı kripto varlıkların ticaretine aracılık eden platformların daha sıkı denetleneceğini belirtti. Ayrıca, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçlar için potansiyel tehlike oluşturan "stabil kripto varlıklar" konusunun da MASAK tarafından yakın zamanda ele alınacağını ifade etti.

Ödeme Kuruluşları İçin Yeni Düzenlemeler

Ödeme kuruluşlarının artık basitleştirilmiş usulde müşteri kabul etmelerinin yasaklandığını açıklayan Şimşek, sanal ve fiziki POS terminalleri üzerinden yapılan işlemlerin de sıkı şekilde izleneceğini söyledi. Ödemelerle ilgili yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemlerin engellenmesi için ödeme kuruluşlarına yönelik denetimlerin arttırılacağını belirtti.

Uluslararası Standartlara Uyum İçin Kararlı Adımlar

Bakan Şimşek, Türkiye’nin finansal sistemini uluslararası standartlarla uyumlu hale getirme yönünde kararlı adımlar attıklarını, bu süreçte tüm sektör paydaşlarının düzenlemelere tam uyum göstermeleri gerektiğini ifade etti. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bu yeni yükümlülükleri yerine getirmeleri için büyük bir sorumluluk taşıyacaklarını söyledi.

Bu yeni düzenlemelerle, Türkiye'deki kripto varlık sektörü daha şeffaf hale gelirken, yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi için güçlü bir denetim mekanizması oluşturulması amaçlanıyor.