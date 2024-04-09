Deutsche Bank tarafından gerçekleştirilen Bitcoin anketine katılan katılımcıların üçte biri yıl sonuna kadar Bitcoin'in 20 bin doların altına düşmesini bekliyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 38'i Bitcoin'in önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yok olacağını düşünüyor.

Alman bankacılık devi Deutsche Bank tarafından gerçekleştirilen Bitcoin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.Ankete katılanlar Bitcoin'in kalıcılığı konusunda ikiye bölünürken katılımcıların yaklaşık üçte biri ise dünyanın en büyük kripto para biriminin yıl sonuna kadar 20 bin doların altına düşmesini beklediğini söyledi.

Katılımcıların beklentisinin geçekleşmesi durumunda Bitcoin fiyatı yaklaşık 50 bin dolar düşecek ve 2022'de görülen seviyelere geri dönecek.

Ankete katılan 3 bin 600'den fazla kişinin yalnızca yüzde 10'u ise Bitcoin'in aralık ayı sonuna kadar 75 bin üzerine çıkacağını düşünüyor.

YÜZDE 38 BITCOIN'İN YOK OLMASINI BEKLİYOR

Fiyattaki sert düşüş beklentisine ek olarak katılımcıların yüzde 38'i Bitcoin'in önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yok olmasını bekliyor.

Katılımcıların yüzde 40'ı Bitcoin'in önümüzdeki yıllarda gelişeceğinden eminken, yüzde 1'den azı ise kriptoyu geçici bir heves olarak görüyor.

Bitcoin fiyatları mart ayı ortasında tüm zamanların zirvesi olan 73 bin 798 dolara ulaşmıştı. Bu yıl yüzde 67 yükselen Bitcoin, küresel hisse senetleri ve altın gibi geleneksel varlıkları geride bıraktı.

Bitcoin fiyatları bugün saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 70 bin 381 dolardan işlem görüyor.

YARILANMA (HALVİNG) SÜRECİNE GİRECEK

Diğer bir yandan Bitcoin bu ay, yeni token arzını azaltan ve dört yılda bir gerçekleşen bir olay olan halving (yarılanma ) sürecine girecek.

Bitcoin yarılanması, madencilere verilen ödül miktarının yarı yarıya azaltılmasını ifade eden bir kripto varlık terimi. Kelime olarak “yarılanma” anlamına gelen halving, madencilikle üretilen kripto varlıkların fiyatlarını etkiliyor.

Piyasa bu ay gerçekleşecek dördüncü yarılanmaya odaklanırken bazıları bunu bir yükseliş rüzgarı olarak görüyor.

Banrion Capital'in baş yatırım stratejisti Victoria Bills, Bloomberg Radio'da yaptığı açıklamada, "Yaklaşan yarılanma nedeniyle çok sayıda piyasaya gelmeye devam eden yatırımcı görüyorsunuz" dedi.