Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından eylül ayı dış ticaret verileri ve cari açık rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, azalan cari açığın dış finansman ihtiyacını düşürürken makro finansal istikrarı desteklediğini ve temel hedef olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti. Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5'in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken, makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır.”