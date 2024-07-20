Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını bildirdi.

Uygulanan program sayesinde ülke kredi notunu 11 yıl sonra yükselten Moody’s’in görünümü pozitif olarak koruduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."