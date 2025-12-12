Ekonomi programının ana hedeflerini anlatan Şimşek, sürdürülebilir büyüme, yapısal dönüşüm ve adil gelir dağılımının temel öncelikler olduğunu vurguladı.

“Ocak enflasyonu yüzde 20’li seviyelere gerileyecek”

Bakan Şimşek, 3 Şubat’ta açıklanacak ocak ayı enflasyonuna ilişkin önemli bir değerlendirmede bulunarak, “Çok büyük ihtimalle yüzde 20’li seviyeleri göreceğiz” dedi. Para, maliye ve gelirler politikasının uyumlu şekilde devam ettiğini belirten Şimşek, bu nedenle dezenflasyon sürecinin güçlü şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

Ekonomide üç aşamalı program

Türkiye ekonomi programının üç safhadan oluştuğunu belirten Şimşek şu detayları paylaştı:

1. Safha: Kontrol dönemi

2. Safha: Dengesizliklerin giderilmesi

3. Safha: Hedeflere ulaşma dönemi

Bakan Şimşek, tüm bu sürecin uzun vadeli hedefinin “sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümenin toplumun tüm kesimlerine adil şekilde yansıması” olduğunu söyledi.

“Konut arzı artacak, kira fiyatları normalleşecek”

Enflasyonu yukarıda tutan iki ana kalemin kira ve eğitim olduğunu dile getiren Şimşek, kira artış sınırlamasının konut fiyatlarıyla uyumsuzluk yarattığını fakat artan konut arzıyla birlikte kira piyasasının normalleşmeye başlayacağını belirtti.

Eğitimde ise kural bazlı fiyatlandırma dönemine geçildiğini söyleyen Şimşek, vakıf üniversitelerinde enflasyonun çok üzerinde artışların görüldüğünü ve bu alanda düzenlemelerin devam ettiğini ifade etti.

Bütçe performansı hedeflerin üzerinde

Mali disiplinin kararlılıkla uygulandığını vurgulayan Şimşek, etkisiz vergi istisnalarının kaldırıldığını ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin sonuç verdiğini söyledi.

“Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor. Yılı yüzde 3,1 civarında tamamlayacağız” diyen Şimşek, 2025’te bütçe hedeflerinin tam olarak tutturulacağını açıkladı.

“Altın hariç cari açık sorunu büyük ölçüde çözüldü”

Hizmet ihracatı, enerji üretimi ve yeşil dönüşümdeki ilerlemelerin etkisiyle dış dengede kaydedilen başarıya dikkat çeken Şimşek:

“Altın hariç gerçekten cari açık sorunu büyük ölçüde ortadan kalktı. Geçen yıl altın hariç cari fazla verdik. Bu yıl cari açığı yüzde 1,5 seviyesinde kapatacağız” dedi.