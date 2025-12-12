Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilir cari açık patikasının korunmasıyla birlikte makro finansal istikrarın güçlendiğini, rezerv birikimi ve olumlu ekonomik görünümün devam ettiğini ifade etti.

Paylaşımında, mal ihracatı ile hizmet gelirlerinin katkısıyla temmuz, ağustos ve eylül aylarında fazla veren cari dengenin ekim ayında da pozitif seyrettiğini vurgulayan Yılmaz, “Ekim ayında yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Küresel ölçekte jeopolitik risklerin yoğunlaştığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin dengeli ve dayanıklı performans göstermeye devam ettiğini belirten Yılmaz, enflasyondaki düşüşün Türk lirasına olan güveni artırdığını, rezervlerdeki artış ve risk primindeki (CDS) iyileşmenin dış finansman maliyetlerini düşürdüğünü kaydetti.

Yılmaz, önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını artıracak adımlar ve yatırımcı güvenini pekiştirecek düzenlemelerin devreye alınacağını ifade ederek, uygulanacak yapısal reformlarla birlikte üretim ve istihdamı destekleyen uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yüksek katma değerli üretimi öne çıkaran sanayi politikalarının dış ticarette rekabetçiliği artıracağını vurgulayan Yılmaz, Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatını güçlendirmeyi ve verimlilik odaklı büyüme modeliyle vatandaşların refahını kalıcı şekilde yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.