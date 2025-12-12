Ekim ayı verileri

Cari denge 0,5 milyar USD fazla verdi.

Yıllık cari açık 22 milyar USD düzeyinde kaldı, bu da sürdürülebilir bir seviyeyi işaret ediyor.

Altın hariç cari denge 3,2 milyar USD fazla olurken, yıllık açık 2,6 milyar USD olarak kaydedildi.

Bakan Şimşek, “Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi bekleniyor” dedi ve yapısal reformların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı .

Yapısal reformlara devam

Şimşek, kazanımları kalıcı hale getirmek için aşağıdaki noktalara odaklanacaklarını ifade etti:

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların sürdürülmesi,

İhracatta katma değeri ve rekabet gücünü artıran önlemlerin hayata geçirilmesi,

Altın ithalatındaki dalgalanmaların dış ticaret açığına etkisinin yönetilmesi.

Gelecek beklentileri

Enerji piyasalarındaki stabilizasyon ve güçlü ihracat rakamlarının, Türkiye’nin cari dengesini daha da iyileştireceği öngörülüyor. Bakan, bu olumlu trendlerin devam etmesi halinde dış ticaret açığının daha da daralacağını ve ekonomik istikrarın güçleneceğini sözlerine ekledi.