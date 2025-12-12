TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksindeki yıllık değişim alt detaylarda şöyle gerçekleşti:

Gıda, içecek ve tütün kaleminde artış: %10,2

Ham maddeler (yakıt hariç) grubunda artış: %4,6

Yakıt ürünlerinde düşüş: %5,4

İmalat sanayi (gıda, içecek, tütün hariç) grubunda artış: %10,5

İhracat Miktar Endeksinde Gerileme

Aynı dönemde ihracat miktar endeksi yıllık bazda %7,0 azaldı. Alt sektörlerdeki değişimler ise şu şekilde oldu:

Gıda, içecek ve tütünde: %13,1 düşüş

Ham maddelerde (yakıt hariç): %5,8 düşüş

Yakıtlarda: %19,7 düşüş

İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç): %4,8 düşüş

İthalat Birim Değer Endeksi Yüzde 3,7 Arttı

TÜİK verilerine göre Ekim ayında ithalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 artış kaydetti. Kalem bazında değişim şöyle oldu:

Gıda, içecek ve tütünde: %7,3 artış

Yakıtlarda: %5,1 düşüş

Ham maddelerde (yakıt hariç): %2,8 düşüş

İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç): %2,9 artış

İthalat Miktar Endeksi Yükseldi

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. Sektörel verilere bakıldığında: