TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksindeki yıllık değişim alt detaylarda şöyle gerçekleşti:
-
Gıda, içecek ve tütün kaleminde artış: %10,2
-
Ham maddeler (yakıt hariç) grubunda artış: %4,6
-
Yakıt ürünlerinde düşüş: %5,4
-
İmalat sanayi (gıda, içecek, tütün hariç) grubunda artış: %10,5
İhracat Miktar Endeksinde Gerileme
Aynı dönemde ihracat miktar endeksi yıllık bazda %7,0 azaldı. Alt sektörlerdeki değişimler ise şu şekilde oldu:
-
Gıda, içecek ve tütünde: %13,1 düşüş
-
Ham maddelerde (yakıt hariç): %5,8 düşüş
-
Yakıtlarda: %19,7 düşüş
-
İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç): %4,8 düşüş
İthalat Birim Değer Endeksi Yüzde 3,7 Arttı
TÜİK verilerine göre Ekim ayında ithalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 artış kaydetti. Kalem bazında değişim şöyle oldu:
-
Gıda, içecek ve tütünde: %7,3 artış
-
Yakıtlarda: %5,1 düşüş
-
Ham maddelerde (yakıt hariç): %2,8 düşüş
-
İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç): %2,9 artış
İthalat Miktar Endeksi Yükseldi
İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. Sektörel verilere bakıldığında:
-
Gıda, içecek ve tütünde: %15,3 artış
-
Ham maddelerde (yakıt hariç): %5,1 artış
-
Yakıtlarda: %1,8 artış
-
İmalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç): %1,4 artış