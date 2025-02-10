Ekonomi Üretmeye ve İstihdam Oluşturmaya Devam Ediyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılı dış talepteki zayıf seyir ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretimi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından, son çeyrekte yüzde 3,4 oranında güçlü bir artış gösterdi. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı" ifadelerini kullandı.

Makro Finansal Güç ve Dayanıklılık

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024'teki büyüme ve istihdam artışıyla, uygulanan programlar sayesinde çok daha dayanıklı hale geldiğini ve makro finansal istikrar açısından daha güçlü bir konumda olduğunu vurguladı.