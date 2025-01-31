Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partinin Genel Merkez binasında düzenlenen AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı sağlayarak Türk milletinin refahını artırmak için program uyguladıklarını dile getirerek, “kırılganlıkları azaltıyoruz. Dünya büyük bir belirsizlikle karşı karşıya, jeopolitik gerilimler var. Bu programdan maksadımız Türkiye'nin bünyesini sağlamlaştırmak, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmak. Bunun için Türkiye'de cari açığı önemli ölçüde düşürdük. Liradaki kırılganlığın en önemli kaynağı da buydu. Biz cari açığı azaltarak aslında Türk lirasına olan güveni artırıyoruz. Rezervlerimizi de ciddi bir şekilde artırdık. Özellikle program sonrasında şu anda rezervlerimiz hem brüt olarak hem de net olarak neredeyse rekor düzeylere çıkmış durumda. Bununla da yetinmedik. Aynı zamanda Kur Korumalı Mevduatı da önemli ölçüde azalttık. Yaklaşık 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bütçede önemli bir açık olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, gelecek seneden itibaren bu açığı da önemli ölçüde azaltacaklarını dile getirdi.

“Geçen sene bütçemiz 100 lirayken 97 lira bile harcamadık”

Şimşek, 2024 yılında muazzam derece harcama disiplini tesis ettiklerini kaydederek, “2024 öncesi 10 yıla oranla harcamaları 1.2 trilyon lira azalttık diyebilirim. Daha önce bütçemiz 100 lirayken 109 lira harcamışız. Geçen sene bütçemiz 100 lirayken 97 lira bile harcamadık. Bütçe disiplini neden sağlıyoruz? Çünkü istiyoruz ki bütçemizde daha çok kaynak eğitime gitsin, sağlığa gitsin, altyapıya gitsin, sosyal yardımlara gitsin ama faize gitmesin. Çok büyük açık verdiğiniz zaman o zaman bütçemizin daha büyük bir payı faize gidiyor. O nedenle harcamaları disiplinin altına alarak aslında bir taraftan Türkiye'nin risk primini düşürüyoruz” dedi.

Şimşek, 2023 yılında yaklaşık yüzde 65 olan enflasyon oranını geçen sene yüzde 44 düşürdüklerini ve bu sene hedeflenen yüzde 21’e ulaşmak için gerekli politika setinin oluşturulduğunu kaydetti.

“Yenilenebilir enerjinin devreye alınması lazım”

Türkiye’nin kömür kaynaklarının değerlendirileceğini ama en önemli durumun yenilenebilir enerjinin devreye alınması olduğunu söyleyen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“2024 yılı sonu itibarıyla hanelerimizin tükettiği 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını Hazine karşılıyor. Bize maliyeti 100 lira ise biz bunu 40 liraya size fatura ediyoruz. Hanelerin kullandığı her 100 liralık doğal gaz faturasının 63 lirasını devlet karşılıyor. Rusya’dan ithal ettiğimiz doğal gazın maliyeti 100 lira ise biz bunu 37 liraya hanehalkına faturalandırıyoruz. Enerjide muazzam bir destek, muazzam bir sübvansiyon var. Şubat ayı itibarıyla büyük oranda zenginleri etkileyen sübvansiyonu kaldıracağız. Geniş anlamda sübvansiyon devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelere biz enerji desteği sağlıyoruz. 2019’dan bu yana 4.1 milyon haneye 61.5 milyar liralık enerji desteği sağlanmış.”

“Asgari ücret bugün 22 bin liranın üzerine çıktı”

Net asgari ücretin AK Parti hükümetlerinden önce 184 lira olduğunu ve bugün 22 bin liranın üzerine çıktığına dikkati çeken Şimşek, “Enflasyondan arındırıldığında yüzde 293 artmış, böyle bir dönem yok. Çalışanları bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. En düşük memur maaşı 392 liradan neredeyse 44 bin liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 238 dolardan bin 220 doların üzerine çıkardık. Dolar bazında 5 kat artmış oldu. Böyle bir dönem yok. En düşük emekli maaşı 66 liraydı. Bugün neredeyse 14 bin 500 liraya çıkmış durumda. Dolar bazında 40 dolardan 400 doların üzerine çıkmış. Bu dönemde 10 katlık artış var” diye konuştu.

“Kadın istihdamını 4.8 milyondan 11 milyona çıkarttık”

Kadın istihdamının 4.8 milyondan 11 milyona çıkartıldığına vurgu yapan Bakan Şimşek, “Bütün alanlarda aktif olarak kadınlarımızın ülke potansiyelini gerçekleştirmesi bizim için en büyük önceliktir. Kadınların iş gücüne katılım oranı AK Parti hükümetleri döneminde yüzde 21'den yüzde 37 civarına çıkmış ama hala çok düşük. Çünkü OECD ülkelerinde ortalama yüzde 66. Eğer Türkiye OECD ortalamasını yakalarsa kadınların iş gücüne katılım oranında Türkiye sınıf atlayacak. Yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacak. Eğer biz bunu başarırsak ki başaracağız, o zaman Türkiye'nin milli geliri hiçbir şey yapmasak yüzde 20 daha yukarı çıkacak. Ve böylece Türkiye kalıcı bir şekilde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Kadınların istihdamı için 24 ile 54 ay arasında SGK prim desteği getirdik”

Kadın istihdamının artırılması için birçok adım atıldığına değinen Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

“Kadınların istihdamı için 24 ile 54 ay arasında SGK prim desteği getirdik. Genç kadın girişimcilere prim desteği getirdik. Önümüzdeki dönemde adımlar atacağız. Evde imal edilen ürünleri biz şu an vergi dışı bırakmış durumdayız. Kadın kooperatifleri kurumlar vergisinden istisna, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayan işletmelere gelir muafiyeti tanıyoruz ama bunlarla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız.”

Editör: Bekir YILMAZ