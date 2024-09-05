Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2025-2027 dönemine dair enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program’ı açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, söz konusu programa, vergide adaletin sağlanmasına yönelik atılan adımlara ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen yeni girişimlere ilişkin konuştu. Bütçe açığını azalttıklarını ifade eden Şimşek, “2025 yılında negatif bir mali etki söz konusu. Yani bütçe açığını azaltıyoruz. Bütçe açığının azalması demek; aslında dezenflasyona, enflasyonun düşürülmesine güçlü destek demek. Şimdi bu sene öngördüğümüz bütçe açığı ne? Milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 4.9 . Şimdi gelecek sene bunun 3.1’e düşecek olması demek muazzam bir negatif mali etki demek. Yani dezenflasyonu destekleyici demek. Diğer önemli bir husus; yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları Hedef enflasyonla uyumlu olacak denildi programda. Programın esaslarından bir tanesi de budur. Bu da dezenflasyonu destekleyicidir. Diğer bir önemli husus gelirler politikası da 2025 yılında daha destekleyici olacak” dedi.

Amaçlarının kısa vadede önce fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Şimşek, sonrasında ise hedeflerinin kalıcı refah artışını, adil gelir dağılımını sağlamak olduğunu söyledi.



"Doğrudan vergilerin payını artırmak yani vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attık”

Yeni Vergi Paketi hakkında da konuşan Şimşek, “Biz doğrudan vergilerin payını artırmak için yani vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attık. Vergi sisteminde etkinliği sağlamak için önemli atıyoruz. Bakın size birkaç tane örnek vermek istiyorum tekrar hatırlatmak adına. Geçen sene kurumlar vergisini beş puan arttırdık. Hatta banka ve finansal kuruluşların kurumlar vergisi oranını yüzde 30’a yükselttik. Bu ne demek? Bu aslında bir yani doğrudan vergilerin arttırılması için bir çaba demek. Hemen sonuçta olmuyor. Zamanla bu sonucu alıyorsunuz. Çünkü geçen sene yaptığınız uygulama ancak bir sonraki sene etkili oluyor. Bakın bu sene çok ulus şirketlere asgari yüzde 15 kurumlar vergisi getirdik. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Yine yurt içi yüzde 10 askeri kurumlar vergisi getirdik. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Neden? Çünkü teşvik sistemiyle alınan bir takım indirim imkanları var. Zamanla bu etkili olacak. Bakın “Yap İşlet Devret Modeli” kapsamında kamu özel işbirliği alanında yapılan projelerde biz kurumlar vergisi oranını yüzde 30’a çıkarttık. Bunlar sadece birkaç tane başlık. Yani doğrudan vergileri nasıl artırdığımıza ve vergide adaleti tesis etmek için vatandaşımıza ilave bir yük getirmeden vergi sistemini nasıl iyileştirdiğimize dair sadece birkaç tane örnek” diye konuştu.

KKM kapsamında mevduata vergi getirdiklerini hatırlatan Şimşek, "Şirketler için vergi avantajını kaldırdık. Bireyler için vergiyi getirdik. Aşağı yukarı borsa hariç bütün finansal enstrümanlara vergi uygulamasına başladık. Bunların tamamı 2024 yılında. Dolayısıyla dergide adaleti sağlamaya yönelik hiçbir dönemde olmadığı kadar son bir yıl içerisinde çaba var. Önümüzdeki dönemde de tekrar söylüyorum; vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların ve indirimli oranların gözden geçirilmesi hususunda çalışmalarımıza sürekli devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir”

Vergide adaleti sağlamak için en önemli konunun kayıt dışılıkla mücadele olduğunun altını çizen Şimşek, “Programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir. Çünkü kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bakın kayıt dışılıkla mücadele için son çıkan vergi paketinde çok önemli düzenlemeler var. Özellikle izaha davet gibi. Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışı işletmelerde biz günlük, ayda birkaç gün, yılda birkaç ayda denetim yaparak hasılat tespitine gidiyoruz” dedi.