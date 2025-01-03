Bakan Şimşek, reel büyüme tahminlerinin altında kalacak olsa da, dolar cinsinden milli gelirin 1,3 trilyon dolara ulaşacağına dikkat çekti. Ayrıca, istihdamda önemli bir artış yaşandığını belirterek, 843 bin kişi daha istihdam edildiğini ve işsizlik oranının tek haneli seviyelerde kalmaya devam ettiğini vurguladı. Bu da Türkiye’nin iş gücü piyasasında kaydedilen olumlu gelişmelere işaret ediyor.

Cari Açık ve İhracat Performansı

Bakan Şimşek, dış ticaret dengesine de değinerek, ihracatın dirençli bir şekilde büyüdüğünü ve ithalatın önemli ölçüde gerilediğini belirtti. Turizm sektörünün de güçlü performansını sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelere gerilediğini ve program öngörülerinin oldukça altında gerçekleştiğini açıkladı.

Uluslararası Rezervler ve Türk Lirası’na Güven

Bakan, Türkiye’nin uluslararası rezerv pozisyonunun güçlendiğini ve Türk lirasına olan güvenin arttığını dile getirdi. Bu gelişmelerin ekonominin sağlam temeller üzerinde ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu belirten Şimşek, ayrıca Kur Korumalı Mevduat hesaplarının önemli ölçüde azaldığını ve bunun Türk lirasının istikrarını pekiştirdiğini ifade etti.

2024 yılına ilişkin yapılan bu değerlendirmeler, Türkiye ekonomisinin güçlü bir toparlanma sürecine girdiğini ve gelecekte daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bakan Şimşek’in açıklamaları, ekonomideki istikrarı artırmaya yönelik alınan tedbirlerin etkili olduğunu ve Türkiye’nin uluslararası alanda daha da güçleneceğini ortaya koyuyor.