Mersin’de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Bakan Memişoğlu, hem şehirdeki sağlık yatırımlarını hem de Türkiye’nin sağlık turizmindeki büyüme potansiyelini değerlendirdi.

Mersin’e 2002’den Bu Yana 16 Hastane Kazandırıldı

Bakan Memişoğlu, Mersin’in sağlık altyapısının son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“2002’den bu yana Mersin’e 16 hastane kazandırdık.”

1.500 yataklı Mersin Şehir Hastanesi’nin bölgenin sağlık yükünü büyük ölçüde azalttığını belirtti.

Ambulans kapasitesinin 14’ten 122’ye çıkarıldığını, bunun da acil sağlık hizmetlerinde ciddi bir ivme sağladığını ifade etti.

Mersin’e 20 yeni ambulans tahsis edildiğini, bunların 8’inin teslim edildiğini aktaran Memişoğlu, 600 yataklı Erdemli Devlet Hastanesi’nin 1,5 yıl içinde tamamlanacağını, Silifke ve Mezitli’deki hastane projelerinin de hızla ilerlediğini söyledi.

“Avrupa’da 1 Yıl Bekleniyor, Türkiye’ye 3,5 Milyon Hasta Geliyor”

Sağlık turizminin Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Memişoğlu, Avrupa’da tedavi için aylarca, hatta bir yıl bekleyen hastaların olduğuna dikkat çekerek:

“Türkiye’ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Fizyoterapi, psikoloji, diyetisyen hizmetleri, kanser taramaları ve daha birçok sağlık hizmetini ücretsiz sunuyoruz. Bu kalite dünyada büyük takdir topluyor.” dedi.

Türkiye’nin Sağlık Turizmi Ekonomiye Ne Sağlıyor?

Türkiye’nin sağlık turizminde yükselişi, ülke ekonomisine büyük bir katma değer oluşturuyor. Uzmanlara göre:

✔ Ülkeye yıllık milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlıyor

Tedavi, konaklama, ulaşım ve yan hizmetlerle birlikte sağlık turizmi, Türkiye’ye yıllık 5–7 milyar dolar aralığında gelir kazandırıyor. 3,5 milyon ziyaretçi ile bu rakamın 2026'da daha da artması bekleniyor.

✔ Uluslararası hasta başına gelir, klasik turizmin 8 katı

Türkiye’ye tatil için gelen turistin ortalama kişi başı harcaması 900–1000 dolar iken, sağlık turizmi kapsamında gelen bir hasta ortalama 6.000–10.000 dolar harcama yapıyor.

✔ Yerli istihdama büyük katkı

Sektör; sağlık çalışanları, oteller, ulaştırma şirketleri ve rehberlik hizmetleri dahil on binlerce kişiye ek istihdam sağlıyor.

✔ Türkiye’nin marka değerini güçlendiriyor

Sağlıkta elde edilen başarı, Türkiye’nin uluslararası arenada güvenilir bir ülke olarak öne çıkmasına katkıda bulunuyor.

“Toplum Sağlığı İçin Sigarayı Bırakmaya Destek Olun”

Toplantıda sigara kullanımına da dikkat çeken Memişoğlu, her üç kişiden birinin sigara içtiğini belirterek:

“Lütfen sigarayı bıraktırmaya destek olun. Sağlıklı beslenme ve günlük hareket alışkanlığı toplum sağlığı için şarttır.” dedi.

Türkiye’de 1,5 milyon sağlık çalışanının özveriyle görev yaptığını vurgulayan Memişoğlu, vatandaşların sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir: ‘Tek Sevdamız Mersin’

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Mersin’e güçlü hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirterek:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle 23 yıl önce hayal bile edilemeyecek bir Türkiye var. Bizler de gönüllere dokunarak bu vizyonu güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.