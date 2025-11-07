Kamu kurumlarına ve kışlalara da satıldığı belirtilen Alpedo Dondurma markası, iddialarla gündeme geldi. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan analizlerde, markaya ait sade dondurma numunesinde sağlık açısından ölümcül olabilecek düzeyde bakteriler tespit edildi.

Analiz Sonuçlarında Dışkı Kaynaklı Bakteriler İddiası

İddialara göre, 1 Ekim tarihinde analiz edilen sade dondurmada çeşitli patojen bakteriler bulundu. Gıda Mühendisi ve akademisyen Dr. Bülent Şık, analiz sonuçlarını değerlendirerek dondurmada şu bakterilerin tespit edildiğini öne sürdü:

Salmonella: Şiddetli gıda zehirlenmesine yol açabilir.

E.coli: Dışkı kaynaklı bulaşmayı gösterir.

Listeria monocytogenes: Özellikle hamileler ve bebekler için ölümcül risk taşır.

Koliform bakterileri: Üretim koşullarının hijyenik olmadığını gösterir.

Staphylococcus aureus: Personel hijyen eksikliğini işaret eder.

Dr. Şık, “Bu kadar farklı türde bakterinin aynı üründe bulunması, çok kirli üretim koşullarını gösterir. Ürünlerin satışının derhal durdurulması ve işletmenin cezai işlem görmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

Firma: "İddialar Asılsız, Ürünlerimiz Güvenlidir"

İddiaların ardından Alpedo Dondurma yetkilileri yazılı bir açıklama yaparak haberlerin asılsız ve hatalı bilgilere dayandığını bildirdi.

Firmanın Gıda Mühendisi ve İşletme Müdürü Erdoğan Bayır, iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Bahsi geçen ürünler tamamen ihracat amacıyla üretilmiştir. Üretim sonrasında kendi laboratuvarımızda yapılan analizlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne teyit amaçlı gönderilen numunelerde analiz sürecinde yaşanan gecikme nedeniyle farklı sonuçlar çıkmıştır.”

Bayır, ayrıca ürünlerin ikinci bir bakanlık onaylı laboratuvarda test edilip sorunsuz bulunduğunu, ihracat yapılan ülkelerde de gerekli analizlerden geçtiğini söyledi.

"Yasal Süreç Başlatıldı"

Firmanın avukatı Mesut Çakar ise, haberlerin “algı oluşturma amacı taşıdığını” belirterek şu açıklamada bulundu:

“Söz konusu ürünler ihracat için hazırlanmıştır ve tüm testlerden başarıyla geçmiştir. KSÜ’den gelen farklı sonuçlar, numunelerin uygun koşullarda analiz edilmemesinden kaynaklanmış olabilir. Haberdeki iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu haberleri yapan kişi ve kurumlar hakkında adli süreç başlatılmıştır.”

Alpedo Dondurma’nın Sahipleri Kim?

Alpedo markası, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında tutuklu yargılanan iş insanları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’e ait. Binanın yıkılmasında, alt kattaki Kervan Pastanesi’nin yapısal değişikliklerinin etkili olduğu iddia edilmişti.