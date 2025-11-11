Yeni düzenleme ile özel sağlık tesisleri açılırken artık bölgesel ihtiyaçlar ve mevcut altyapı analizleri dikkate alınacak. Özellikle Anadolu’daki ihtiyaç duyulan illerde yatırım teşvik edilecek ve sağlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenecek. Böylece özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı atıl kapasite önlenecek.

Bölgesel İhtiyaç ve Altyapı Analizleriyle Yatırım Planlaması

Yeni yönetmelik, özel sağlık tesislerine kadrolar ve standartlar getirecek. Bu sayede sağlık tesisi ve personel kaynakları, ülke genelinde dengeli bir şekilde dağıtılacak ve kaynak israfının önüne geçilecek. Yönetmelik, herkesin eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesini amaçlıyor.

Tıbbi Branşlar, Cihazlar ve Hizmetler Uyumlu Hale Gelecek

Yeni sistem kapsamında, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, tesis büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hâle getirilecek. Lisans alacak sağlık tesislerinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

Şeffaf ve Denetlenebilir Lisans Süreçleri

Sağlık Bakanlığı kontrolünde yürütülecek lisans süreçleri, merkezi planlama ve şeffaf denetim mekanizması ile takip edilecek. Her aşamanın denetlenebilir olması, vatandaşların ve yatırımcıların güvenini artıracak.

Hedef: Daha Erişilebilir, Kaliteli ve Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti

Yönetmelik ile özel sektörün dinamizmi, ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hâle getirilecek. Amaç, Türkiye genelinde daha yaygın, kaliteli ve sürdürülebilir bir özel sağlık ekosistemi oluşturmak.

Yeni düzenleme, özellikle Anadolu’daki sağlık yatırımlarını teşvik ederek, vatandaşların modern ve erişilebilir sağlık hizmetlerine kavuşmasını sağlayacak.