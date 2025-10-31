Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından pyaptığı paylaşımda “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak konutların iç dizaynını video olarak paylaştı.
1. Projenin amacı ve kapsamı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ eliyle 81 ilde toplam 500.000 sosyal konut inşa edilecek.
Proje yalnızca konut üretimiyle sınırlı değil: Güvenli yaşam alanları oluşturulması (özellikle afet ve deprem riski açısından), sosyal donatılar ve kentsel dönüşümle uyumlu bir yaklaşım benimsiyor.
Örneğin proje kapsamında 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi/anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane gibi sosyal altyapılar da planlanmış durumda.
İstanbul için özel bir düzenleme de var: Yüksek kira artışlarıyla mücadele kapsamında kiralık sosyal konut uygulaması ilk kez devreye alınıyor (ilk etapta İstanbul’da 15.000 kiralık konut) .
2. Kimler başvurabilir? Temel şartlar
Başvuru sahibi ve hane halkı adına: ev sahibi olmama şartı öne çıkıyor. Yani başvuru sahibinin, eşi ve velâyeti altındaki çocuklarının “bir evi olmaması” gerekiyor.
Başvuruların 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiş. Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk teslimatlar ise 2027 Mart itibarıyla planlanıyor.
Hane halkı aylık net gelir sınırları bulunuyor: İstanbul için en fazla ~145.000 TL, diğer iller için ise ~127.000 TL seviyesinde.
Ayrıca “24 Ekim 2025” itibarıyla tapusu olanlar başvuramayacak. Tapulu konutu veya belirli değer üzeri hissesi olanlar bu projeye dahil olamıyor.
İl nüfusuna kayıt olma veya o ilde yaşama süresi gibi ikamet şartları da var (örneğin, proje yeri ilinde 1 yıl ikamet edenler).
3. Başvuru, kura, teslim süreci
Başvuru e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Projenin ana sitesi üzerinden “Kitapçık” ve “Başvuru Bilgilendirme Formu” indirilebiliyor.
Kuralar aracılığıyla hak sahipleri belirlenecek ve inşa süreci kısa ardından başlayacak. TOKİ Başkanlığı açıklamalarında “Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı” olarak nitelendirildi.
Özet zaman çizelgesi:
Başvuru: 10 Kasım – 19 Aralık 2025
Kura: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
İlk konutların teslimi: 2027 Mart itibarıyla
4. Ödeme planı, metrekare ve fiyat bilgileri
Konutlar %10 peşinat ile ve 240 aya (20 yıl) kadar vade imkânı ile satışa sunulacak.
Metrekare & tip dağılımı:
55 m² (1+1) konutlar
65 m² (2+1) ve 80 m² (2+1) gibi seçenekler bulunuyor.
Fiyatlara örnekler:
İstanbul’da 1+1 konut ~ 1.950.000 TL’den başlıyor.
Anadolu illerinde yaklaşık: 1+1 için ~1.800.000 TL, 2+1 için ~2.200.000 TL – ~2.650.000 TL, taksitler ~6.750 TL’den başlıyor.
Taksit örnekleri: İstanbul’da 1+1 için ~7.313 TL’den başlayan taksitler belirlenmiş.
5. İl il dağılım ve kontenjanlar
İstanbul’da yaklaşık 100.000 konut üretilecek.
Ankara’da ~30.800, İzmir’de ~21.000 gibi oranlar açıklanmış.
-
Ayrıca özel kontenjanlar:
Şehit aileleri, gazi ve maluller için belirli bir oran ayrılmış.
Engelliler, emekliler, gençler (18-30 yaş arası), 3 ve daha fazla çocuklu aileler için de öncelik var.
6. İç dizayn, kalite ve güvenlik
Projenin altyapısında afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturma hedefi yer alıyor. Deprem kuşağı üzerindeki Türkiye için bu önemli bir vurgu.
Örnek dairelerde 1+1 ve 2+1 seçenekleri ile kullanıcı ihtiyaçlarına uygun tasarımlar gösterilmiş durumda. (Bakan açıklamalarına göre “örnek daireler görüntülendi”)
Sosyal donatılar ve çevre-farkındalık da planin bir parçası: Mahalle konakları, spor salonları, kafeterya alanları gibi sosyal alanlar konutların çevresiyle birlikte düşünülmüş.
7. Neden önemli? Ne getirecek?
Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan yüksek artış trendini dengelemeye yönelik ciddi bir adım. Özellikle İstanbul’da kiralık sosyal konut uygulamasının devreye girmesi bu çerçevede öne çıkıyor.
Deprem ve afet riskine karşı dayanıklı konut üretimini yaygınlaştırma yönünden stratejik; hem nicelik olarak büyük hem de kapsayıcı.
500.000 konutluk ölçek, “tig-te kopya yok” düzeyinde; bugüne kadar Türkiye’de bu büyüklükte toplu sosyal konut kampanyası nadiren yapılmış.
Sosyal tasarım yaklaşımı: sadece dört duvar değil, mahalle ölçeğinde sosyal altyapı düşünülmüş olması da dikkat çekici.
8. Bilinmesi gereken hususlar & dikkat edilmesi gerekenler
Başvuru öncesi “ev sahibi olmama” şartı iyi incelenmeli: Tapulu konut, baba/mal hissesi gibi unsurlar başvuruyu engelleyebilir.
Ödeme planları uzun vadeli; ancak aylık taksit tutarlarının gelecekteki gelirle dengelenmesi önemli (örneğin 20 yıl vadeli taksitler).
İlim bazında fiyat ve taksit farkları olabilir — İstanbul ve diğer iller arasında açık fiyat farkları görülüyor.
Başvurunun resmi kanallar üzerinden yapılması önem taşıyor; sahte başvuru aracılarına dikkat edilmeli.
İç dizayn ve teslim tarihleri, projenin büyüklüğü sebebiyle değişkenlik gösterebilir; “2027 Mart” teslim hedefi kulağa verili ama proje takibi şart.