Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından pyaptığı paylaşımda “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak konutların iç dizaynını video olarak paylaştı.

İstanbul için özel bir düzenleme de var: Yüksek kira artışlarıyla mücadele kapsamında kiralık sosyal konut uygulaması ilk kez devreye alınıyor (ilk etapta İstanbul’da 15.000 kiralık konut) .

Örneğin proje kapsamında 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi/anaokulu , el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane gibi sosyal altyapılar da planlanmış durumda.

Proje yalnızca konut üretimiyle sınırlı değil: Güvenli yaşam alanları oluşturulması (özellikle afet ve deprem riski açısından), sosyal donatılar ve kentsel dönüşümle uyumlu bir yaklaşım benimsiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ eliyle 81 ilde toplam 500.000 sosyal konut inşa edilecek.

Başvuru sahibi ve hane halkı adına: ev sahibi olmama şartı öne çıkıyor. Yani başvuru sahibinin, eşi ve velâyeti altındaki çocuklarının “bir evi olmaması” gerekiyor.

Başvuruların 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiş. Hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk teslimatlar ise 2027 Mart itibarıyla planlanıyor.

Hane halkı aylık net gelir sınırları bulunuyor: İstanbul için en fazla ~145.000 TL, diğer iller için ise ~127.000 TL seviyesinde.

Ayrıca “24 Ekim 2025” itibarıyla tapusu olanlar başvuramayacak. Tapulu konutu veya belirli değer üzeri hissesi olanlar bu projeye dahil olamıyor.