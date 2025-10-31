Kayyum atamasına dayanarak bazı medya organları Papara’nın faaliyet izninin iptal edildiğini ileri sürse de; resmi olarak “izin iptali” şeklinde kesin bir duyuru henüz yayımlanmış görünmüyor.
TCMB’nin resmi basın duyurusunda, Papara’nın “faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları” listesine dair bilgi verildiği ancak izin iptaline dair açık ibarenin yer almadığı belirtildi.
Özetle: Papara için kayyum ataması ve ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limit getirilmesi gibi önlemler alınmış durumda. Kullanıcıların durumu yakından izlemeleri ve resmi kurum açıklamalarını takip etmeleri önemli.
Kart ve Hesap Kullananlar Ne Yapmalı?
Kart sahipleri ve hesap kullanıcıları için dikkat edilmesi gerekenler şöyle:
-
Papara kartınızı ya da hesabınızı kendi isteğinizle iptal ettiyseniz, bakiyenizin hâlâ hesabınızda bulunduğu yönünde bilgi mevcut. Örneğin topluluk forumlarında “Kartı iptal ettim, param hesabımda duruyor” ifadeleri yer alıyor.
-
Ancak “faaliyet izni iptal edildi” anlamına gelen resmi bir durumdan dolayı kullanıcıların otomatik olarak parasını çekebileceğine dair güvenilir bir açıklama şu an için bulunmuyor.
-
TCMB açıklamasında, ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonların “6493 sayılı Kanun” kapsamında bankalarda koruma altında bulunduğu ifade edilmiştir. Bu, kullanıcıların bakiyelerine ilişkin ekstra güvenlik tedbirlerinin devrede olduğu anlamına geliyor.
-
Kullanıcıların, hesaplarında bulunan bakiyeyi çekebilirlik açısından hemen adım atmadan önce şu hususları yapmaları önerilir:
-
Papara uygulaması veya web sitesi üzerinden hesabınızın işlem durumunu kontrol edin.
-
Müşteri hizmetleri ya da destek hattı üzerinden “hesabım ve kartım şu anda çalışıyor mu?” şeklinde bilgi alın.
-
Ödeme işlemlerinizde günlük limit ya da blokaj olup olmadığına bakın — çünkü kayyum sonrası günlük işlem limiti getirilmiş durumda.
-
Büyük bakiyeye sahip kullanıcılar için; alternatif finansal aracılığı seçenekleri düşünmek ve parayı tamamen tek bir yerde tutmamak yönünde hareket etmek mantıklı olabilir.
-