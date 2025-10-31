Kayyum atamasına dayanarak bazı medya organları Papara’nın faaliyet izninin iptal edildiğini ileri sürse de; resmi olarak “izin iptali” şeklinde kesin bir duyuru henüz yayımlanmış görünmüyor.

TCMB’nin resmi basın duyurusunda, Papara’nın “faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları” listesine dair bilgi verildiği ancak izin iptaline dair açık ibarenin yer almadığı belirtildi.

Özetle: Papara için kayyum ataması ve ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limit getirilmesi gibi önlemler alınmış durumda. Kullanıcıların durumu yakından izlemeleri ve resmi kurum açıklamalarını takip etmeleri önemli.

Kart ve Hesap Kullananlar Ne Yapmalı?

Kart sahipleri ve hesap kullanıcıları için dikkat edilmesi gerekenler şöyle: