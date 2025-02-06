"2 Temmuz'dan Bu Yana 80 Kez Deprem Bölgesini Ziyaret Ettim"

TRT Haber’in canlı yayınında Mücahid Eker’in sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgede bulunduğunu ve büyük acılar yaşandığını ifade etti. Kurum, 2 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 80 kez deprem bölgesini ziyaret ettiğini belirterek, “Hemen hemen her hafta bir ilimize gidiyorum, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyorum. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için verdiğimiz sözleri tutabilmek bizim için en büyük şeref” dedi.

"Cumhurbaşkanımızın Sözleri Umut Oldu"

Depremin üçüncü günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı'nın “Bu devletin gücü de kudreti de bu konutları yapmaya yeter. Hızlıca vatandaşımıza o sıcak yuvaların inşasını yapalım” sözlerinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Bizim Sözümüz Var, Biz Dertliyiz"

Deprem bölgesindeki çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Birileri diyor ki ‘niye bu kadar hızlı yürütüyorsunuz?’ Bizim sözümüz var, biz dertliyiz. Bu süreci tüm ilgili kurumlarla koordineli şekilde titizlikle yürütüyoruz. İşini yapmayan birine de diyoruz ki, ‘Bizim sözümüz var, kusura bakma; bu işi söz verdiğin şekilde zamanında bitireceksin’” ifadelerini kullandı.

"Muhalefet Gerçekleri Görmezden Geliyor"

Özgür Özel’in “konutların yüzde 30’u tamamlandı” iddiasına tepki gösteren Kurum, “Hesap bilmiyorlar. 201 bin konutun anahtarlarını teslim ettiğimizi 85 milyon Türkiye biliyor ama onlar görmezden geliyor. Şu an konutların yüzde 45’i bitirildi, tamamı başlamış durumda ve 2025 sonunda hepsi teslim edilecek" dedi. Muhalefetin vaatlerini hatırlatan Kurum, “Hani bedava konut vereceklerdi? 11 ili gezin, CHP’nin yaptığı bir tane bedava konut var mı?” diye sordu.

"Kentsel Dönüşüm Milli Güvenlik Meselesidir"

Kentsel dönüşüm konusunda muhalefetin bütçe ayırmadığını dile getiren Kurum, “Biz 25 yılda 1,5 milyon sosyal konut ürettik, 2,4 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Muhalefet ise sadece ikbal peşinde” dedi. İstanbul ve İzmir’de bekleyen projeleri hatırlatarak, “Depremin üzerinden istismar siyaseti yaparak bir yere varamazsınız. İstanbul'da ve Ankara'da kentsel dönüşüm için elimizi taşın altına koymaya hazırız ama icraat yok” şeklinde konuştu.

"İstanbul'un Her İlçesinden Gelen Talebi Değerlendiriyoruz"

Bakan Kurum, Yarısı Bizden Projesi kapsamında İstanbul’da 238 bin bağımsız bölüm içeren kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini belirtti. “Bu sayı her geçen gün artıyor. İstanbul'daki riskli bina stokunu azaltmak için projelerimize devam ediyoruz” dedi. Belediyelerin sürece destek vermesi gerektiğini belirten Kurum, “Vatandaşlarımız belediyelerini zorlasın, biz her türlü desteğe hazırız” çağrısında bulundu.

Depremzede Kiracılara Müjde

Depremde evlerini kaybeden kiracılar için de konut üretileceğini açıklayan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız sosyal konut projesini müjdeledi. 81 ilde, özellikle 11 deprem ilinde ihtiyaca göre sosyal konut üretimini artıracağız. Yıl sonu itibarıyla yeni sosyal konut projemize başlamış olacağız” dedi. Ödemelerin uygun şartlarda olacağını vurgulayan Kurum, 2025 itibarıyla projelerin tamamlanacağını belirtti.

Bakan Murat Kurum’un açıklamaları, hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarına dair net mesajlar verirken, muhalefete yönelik sert eleştirileri de içeriyor.