“Kayıt Dışı 2B Alan Kalmayacak”

Bakan Kurum, orman vasfını yitirmiş alanlarla ilgili tespit çalışmalarının 2025 sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, “Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alan bırakmayacağız. Kullanıcıları hızla belirleyecek, yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız” dedi. Kurum, bu sayede milyonlarca ailenin mülkiyet hakkına kavuşacağını ve ekonomiye önemli katkı sağlanacağını ifade etti.

“Üç Boyutlu Şehir Modelleriyle Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Etkinlikte, şehircilik alanında devrim niteliğinde bir başka projeyi de duyuran Bakan Kurum, İstanbul’dan başlayarak Türkiye geneline yayılacak “Üç Boyutlu Şehir Modelleri” projesinin detaylarını paylaştı. Her sokağın, binanın ve dairenin dijital ortamda birebir modellenmesini amaçlayan proje kapsamında, mimari projeler, mülkiyet bilgileri ve afet risk analizleri tek bir sistemde toplanacak. Kurum, bu altyapının kentsel dönüşüm planlamaları ve afet yönetimi açısından kritik önem taşıyacağını vurguladı.

"Değer Bilgi Merkezi ile Taşınmazların Gerçek Değeri Görülebilecek"

Yeni dönemde devreye alınacak bir diğer önemli yenilik ise “Değer Bilgi Merkezi” olacak. Yapay zekâ destekli bu sistem sayesinde vatandaşlar, taşınmazların piyasa değerlerini, yatırım getirilerini ve karşılaştırmalı analizlerini dijital ortamda öğrenebilecek. Bakan Kurum, “Vatandaşlarımız manipülatif bilgilerle mağdur olmayacak, şeffaf ve güvenilir verilerle yatırım kararlarını doğru verecek” dedi.

“Dijital Tapu İşlemleri Oranını %100’e Çıkaracağız”

Tapu ve Kadastro sisteminde dijitalleşmenin geldiği noktaya da dikkat çeken Kurum, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) sayesinde işlemlerin artık dakikalar içinde tamamlandığını belirtti. “Yıl sonuna kadar tüm işlemlerin yüzde 80’ini, 2027 ortasına kadar ise tamamını dijital ortama taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“81 İlde Tescilsiz Alanlar Ekonomiye Kazandırılacak”

Bakan Kurum’un verdiği bir diğer müjde ise tescil harici arazilerle ilgili oldu. Türkiye genelinde değeri olan ancak sistemde kaydı bulunmayan arazilerin tespit çalışmalarına başlandığını ifade eden Kurum, “Sadece son üç ayda İstanbul’un üç katı büyüklüğünde, 14 bin kilometrekarelik alan tespit ettik. Bu araziler tarım, turizm, sanayi ve konut üretiminde değerlendirilecek. Hem üreticimiz kazanacak hem Türkiye ekonomisi güçlenecek” diye konuştu.

"Dünyanın Gözü Türkiye'nin Üzerinde"

Üç boyutlu veri altyapısı çalışmalarının küresel çapta da dikkatle izlendiğini vurgulayan Kurum, “Bugüne kadar bu kapsamda projeleri başarıyla tamamlayan hiçbir ülke olmadı. Türkiye bu başarıyı gösteriyor” dedi.

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda bu çalışmaların hem ekonomik hem de afetlere hazırlık açısından Türkiye'nin direncini artıracağını belirterek, “İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizin tamamında, 2027 ortasına kadar dijital entegrasyonu tamamlayarak güçlü bir Türkiye altyapısı inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.