Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık" mesajını verdi.

İşte “Yüzyılın Konut Projesi” hakkında tüm detaylar:

1. Yüzyılın Konut Projesi nedir, başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konut satışa sunulacak.

Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

İhale ve inşa süreci Kasım 2025 itibarıyla başlayacak.

Hak Sahibi Kuraları 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında çekilecek.

Teslimatlar Mart 2027 itibarıyla yapılacak.

2. Kimler başvuru yapabilir?

18 yaşını doldurmuş, son 10 yıldır T.C. vatandaşı olan kişiler başvuru yapabilir.

3. Kimlere ne kadar kontenjan ayrıldı?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler: %5

Engelli vatandaşlar: %5

Emekliler: %20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

18-30 yaş arası gençler: %20

Diğer alıcı adayları: Kalan kontenjan

4. Genç kategorisine kimler başvurabilir?

10 Kasım 1995 ve sonrasında doğan, 18 yaşını doldurmuş kişiler başvurabilir.

5. Üç ve daha fazla çocuklu aileler kimlerdir?

19 Aralık 2007 sonrasında doğan 18 yaş altı en az 3 çocuğu bulunan aileler başvurabilir.

6. İkamet şartı nedir?

Başvuru yapılan il/ilçede en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illerinde yaşayanlar için nüfusa kayıt yeterli olacak.

Şehit aileleri ve gaziler için proje ilinde en az 3 yıl ikamet şartı bulunuyor.

7. Gelir şartı nasıl olacak?

İstanbul: Aylık hane geliri en fazla 145 bin TL

Diğer iller: Aylık hane geliri en fazla 127 bin TL

8. Ödeme koşulları nasıl olacak?

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satılacak.

Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illerine göre değişecek:

Anadolu:

1+1: 6.750 TL taksit

65 m² 2+1: 8.250 TL taksit

80 m² 2+1: 9.938 TL taksit

İstanbul:

55 m² 1+1: 7.313 TL taksit

65 m² 2+1: 9.188 TL taksit

80 m² 2+1: 11.063 TL taksit

9. Kurada çıkmayanlar ücretlerini geri alacak mı?

Evet, başvuru ücretleri iade edilecek.

10. Başvuru kanalları neler?

Başvurular:

Ziraat Bankası ,

Halkbank ,

Emlak Katılım Bankası şubeleri veya

e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

11. e-Devlet’te ödeme nasıl yapılacak?

Sistemin verdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılacak. Süresinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal olur.

12. Aynı hane birden fazla başvuru yapabilir mi?

Hayır. Kişi ve eşi adına yalnızca bir başvuru yapılabilir.

13. Konutların büyüklüğü ne olacak?

200 bin adet 80 m² 2+1 ,

150 bin adet 65 m² 2+1 ,

150 bin adet 55 m² 1+1 konut üretilecek.

14. Konut tipi seçilebilir mi?

Hayır. Konut tipi kura ile belirlenecek.

15. Taksit ödemeleri ne zaman başlar?

Sözleşme tarihinden sonraki ay ödemeler başlar.

16. Borç bitmeden konut satılabilir mi?

Hayır, borç bitmeden konut devredilemez.

17. Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Bağımsız tam mülkiyeti olmayan hisseli tapu sahipleri başvuru yapabilir.

18. Başvuru sahibinin vefatı durumunda ne olur?

Yasal mirasçılar süreci devralarak devam ettirebilir.

19. Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Evet, asgari gelir şartı bulunmuyor.

20. Oturduğum ilçede proje yoksa ne olacak?

İl merkezindeki projeye başvuru yapılabilir.

21. Depremzedeler hangi illere başvurabilir?

Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde nüfusa kayıtlı olanlar, ister memleketindeki ister ikamet ettiği ildeki projelere başvurabilir.

22. Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?

Hayır. “Diğer Alıcılar” kategorisine aktarılır.

23. Farklı aile bireyleri başvurabilir mi?

Evet. 18 yaşını doldurmuş her birey kendi adına başvuru yapabilir.

24. Konutu olanlar başvurabilir mi?

Hayır, yapı kullanım belgesi olan konut sahipleri başvuru yapamaz.

25. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?

Hayır.

26. Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.

27. Engelli ve emekli kategorisinde e-Devlet başvurusu yapılabilir mi?

Evet, ancak sözleşme aşamasında belgelerin ibrazı zorunludur.

28. Engelli çocuğu olan ebeveyn engelli kategorisinden başvurabilir mi?

Hayır. Sadece kendi engelli durumu olan bireyler bu kategoriden başvurabilir.

29. Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı?

Hayır, bu kategoride yaş sınırı bulunmuyor.

30. Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul’da mı olacak?

Evet. Kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı ve sadece İstanbul’da yapılacak.