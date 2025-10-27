Bakan Uraloğlu, fabrikanın faaliyete geçmesiyle 250 kişilik yeni istihdam oluşturulacağını ve ekonomiye yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlanacağını açıkladı.

Sakarya’da 15 Bin Metrekarelik Dev Üretim Tesisi

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü arazisinde hayata geçirilen yeni fabrika, 15 bin metrekarelik geniş bir alanda inşa ediliyor. Projeyle birlikte Türkiye, raylı sistemlerde yerli ve milli üretim kapasitesini artıracak önemli bir üretim merkezine kavuşacak.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Sakarya’da hayata geçireceğimiz bu proje ile ülkemize yeni bir üretim merkezi kazandırıyoruz. Bu tesis, 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli Elektrikli Hızlı Tren başta olmak üzere, Türkiye’nin raylı sistemler alanındaki geleceğine yön verecek birçok projenin kalbi olacak” dedi.

Yerli Üretimle Dışa Bağımlılık Azalacak

Yeni tesis, yılda 12 hızlı tren seti üretim ve test kapasitesine sahip olacak. Uraloğlu, “Bir yandan demiryolu altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken, diğer yandan yerli üretim kapasitemizi güçlendiriyoruz. Milli hızlı trenlerimiz ile dışa bağımlılığı azaltıyor, ulaşımda hızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye Güçlü Katkı: Yıllık 3,5 Milyar Lira

Fabrikanın inşaat sürecinde kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma aşamasına geçileceğini belirten Bakan Uraloğlu, projenin ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacağını vurguladı.

“Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz bu tesis, Ar-Ge ve teknoloji altyapımızı güçlendirecek, yerli sanayimizin gelişimine katkı sunacak. Ayrıca yaklaşık 250 kişilik istihdam oluşturacağız ve ekonomimize yıllık 3,5 milyar lira katkı sağlayacağız” dedi.

Türkiye’nin Raylı Sistem Vizyonu Güçleniyor

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Türkiye’nin yerli üretim ve teknolojik bağımsızlık hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Sakarya’da kurulacak bu tesis, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de gelecekte uluslararası ihracat potansiyeli taşıyacak.