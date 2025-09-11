Bakan Kurum, sistemin hem faizsiz olması hem de devlet güvencesi sunmasıyla vatandaşların güvenle başvurabileceği bir model olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Vatandaşımızın hayalini kurduğu eve, iş yerine ve araca kavuşabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Kira derdinden kurtulmak isteyen, kendi işini kurmak isteyen ya da bir gün araba sahibi olma hayali kuran her vatandaşımıza uygun bir model geliştiriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur ve devlet güvencesi vardır.” dedi.

1 Milyon 700 Binden Fazla Sosyal Konut Teslim Edildi

Bakan Kurum, bugüne kadar yürütülen sosyal konut kampanyalarına da değindi. Türkiye genelinde 1 milyon 704 bin sosyal konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı. Ayrıca 280 bin konutun yapımının sürdüğünü belirten Kurum, bu projelerin hızla tamamlanarak yıl sonuna kadar teslim edileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Malatya’da 300 bininci konutun anahtar teslimini yaptıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “11 ilimizde yalnızca konut inşa etmedik, aynı zamanda çocuklarımız ve ailelerimiz için sosyal donatılar, parklar ve yaşam alanları yaptık. Deprem bölgelerinde tek bir mağduriyeti bile geride bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Yeni Sistem Nasıl İşleyecek?

Bakan Kurum’un açıkladığı yeni modelde, vatandaşlar iki farklı yöntemle ev, iş yeri veya araç sahibi olabilecek:

Çekilişli Model:

TOKİ’de olduğu gibi noter huzurunda yapılacak kura çekilişleriyle her ay sırası gelen katılımcılar ev veya araç sahibi olacak. Bu model, daha düşük bütçeye sahip vatandaşlara kademeli olarak teslimat fırsatı sunacak.

Çekilişsiz Model:

Katılımcılar teslimat tarihini kendileri belirleyebilecek, ister peşinat ödeyerek ister taksitlerle ödemelerini planlayarak mülklerini satın alabilecek. Böylece teslimat zamanı konusunda esneklik sağlanacak.

Her iki modelde de Emlak Katılım Bankası ve TOKİ güvencesi devreye girerek vatandaşın yatırımlarını koruyacak.

Sosyal Devlet Desteği ve Yeni Kampanyalar

Bakan Kurum, yıl sonunda yeni bir sosyal konut kampanyasının da duyurulacağını belirtti. Kampanyada gençler ve en az üç çocuğu olan aileler öncelikli gruplar arasında yer alacak. Bu adımın sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu belirten Kurum, “Kimseyi kira yükü altında ezdirmeyeceğiz. Herkesin güvenli ve sağlıklı bir yuvaya sahip olabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.

BDDK’dan Destek: “İlk Adımı Attık”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da sistemin bankacılık açısından önemine değindi. Kavcıoğlu, “Emlak Katılım Bankası bu işe gönüllü olarak başvurdu. Biz de gerekli değerlendirmeleri yaparak bu adımı attık. Bankanın tasarruf finansman şirketleriyle entegre olması, sektörde önemli bir dönüşüm başlatacak.” dedi.

Vatandaşa Ne Sağlayacak?

Yeni sistem ile birlikte:

Faiz yükü ortadan kalkacak

Devlet güvencesi ile tasarruflar korunacak

Kişiye özel ödeme planı hazırlanabilecek

İsteyen çekilişli, isteyen çekilişsiz modelle mülk veya araç sahibi olabilecek

İstanbul’da Emlak Konut ve TOKİ güvencesi devreye girerek projelere daha fazla güven sağlayacak

Bakan Kurum, “Bu projeyle vatandaşımızın mutluluğunu sağlamaktan başka gayemiz yok. Tek hedefimiz, milletimizin duasını almak.” diyerek konuşmasını tamamladı.

