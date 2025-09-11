Türkiye’de üretilen Mersin balığından elde edilen siyah havyar, dünya sofralarına taşınıyor. Bolu'daki Gölköy’deki tesiste yıllık 500 bin adet Mersin balığı yavrusu üretilirken, Elazığ’daki dünya standartlarındaki tesiste siyah havyarın işlenip uluslararası pazara sunulması hedefleniyor. Gramı 1 eurodan alıcı bulan siyah havyarın uluslararası pazarda Türkiye markasıyla öne çıkması hedefleniyor.



Gölköy'deki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık Üretme Tesisinde açıklamalarda bulunan Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, yapılan yatırımların ve sürdürülebilir üretim politikalarının Türkiye’yi bu alanda önemli bir merkez haline getireceklerini söyledi.



"Yılda yaklaşık 500 bin adet Mersin balığı üretiliyor"

Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye'nin son yıllarda Mersin balığı üretimine yoğunlaştığını belirterek, yılda yaklaşık 500 bin adet Mersin balığı yavrusunun üretildiğini ve bu yavruların özellikle Karadeniz'deki stokların artırılması amacıyla kullanıldığını açıkladı. Türkyılmaz, "Sazan balığı ağırlıklı olarak ve son birkaç yıldır da Mersin balığı üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada yıllık olarak üretilen sazan balığı yavruları, balıklandırma amacıyla Bolu dahil olmak üzere 8 ilin sorumluluğu çerçevesinde diğer illere gönderilmektedir. 8 farklı ilimizdeki su kaynakları bu şekilde balıklandırılmaktadır. Bu yıl içerisinde ürettiğimiz balık miktarı 6 milyon adedin üzerinde gerçekleşmiştir. Mersin balığı konusunda ise 2-3 yıldır bu tesiste çalışmalar yürütülmektedir. Yıllık olarak yaklaşık 500 bin adet Mersin balığı yavrusu elde edilmekte ve özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki Mersin balığı stoklarının geliştirilmesi ve artırılması amacıyla bu çalışmalar sürdürülmektedir. Tesisimizin kapasitesi oldukça uygun olup, son dönemlerde altyapısı daha da geliştirilmiştir. Su kısıtını göz önünde bulundurarak, fazla su kullanmadan daha yüksek verim elde edebilmek amacıyla yeni bir teknolojiye geçilmiştir. Bu doğrultuda kapalı devre sistem kurulmuştur" dedi.



"Havyarın gram fiyatı yaklaşık bir euro"

Dünyanın en değerli havyarlarından biri olan ‘Husosu’ tipi Mersin balığından elde edilen siyah havyarın gram fiyatının yaklaşık bir euro olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Mersin balığının farklı türleri bulunmakla birlikte, en önemli türlerinden biri olan ‘Husosu’ tipi Mersin balığından elde edilen havyar, dünya pazarında oldukça büyük talep görmektedir. Bu siyah havyarın gram fiyatı yaklaşık bir euro civarındadır ve fiyatı oldukça stabildir. Bu alanda dünyada en iyi üretim yapan ülkeler arasında İran, Azerbaycan ve Ukrayna yer almaktadır. Bahsetmiş olduğum Mersin balığı türü, siyah havyar olarak adlandırılan ve tüm dünyada büyük bir pazar payına sahip olan türdür. Önümüzdeki dönemde, hatta çok kısa bir süre içerisinde, ülkemizde de bu alanda öncülük yapmaya başladığımızı ifade edebilirim" diye konuştu.



"Dünya çapında tecrübeye sahip bir tesisimiz bu işi üstlenmiştir"

Elazığ’da dünya standartlarında bir tesiste siyah havyar üretiminin ticari olarak başladığını belirten Turgay Türkyılmaz, "Özellikle Elazığ bölgesinde, bu işin ticari anlamda faaliyetini yürüten, oldukça donanımlı ve dünya çapında tecrübeye sahip bir tesisimiz bu işi üstlenmiştir. Bu süreç, bizim bilgi, kontrol ve yönlendirmemiz çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Şu anda cinsel olgunluğa erişmiş, siyah havyar elde edilebilecek Mersin balığı türleri belirli bir yaş ve boya ulaştırılmıştır. Bu balıkların olgunluğa erişmesiyle birlikte yumurtalarından havyar alınmakta, belli işlemlerden geçirilmekte ve sonrasında dünya pazarına sunulması hedeflenmektedir. Bu konuda oldukça iddialıyız. Önümüzdeki dönemlerde bu çalışmalarla ilgili daha kapsamlı açıklamalarda da bulunmayı planlıyoruz. Şu an itibarıyla iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim" ifadeleri kullandı.