Bakan Kurum, CHP'yi eleştirerek, "Biz milletimizin yarınları için alın teri dökerken, onlar hizmete destek vermek yerine, siyasi fırsatçılık peşinde koşuſyorlar. Afetzede kardeşlerimizin moralini bozmaya çalışıyorlar. Adıyaman şahit olsun, kim depremzedeleri istismar etmeye kalkarsa karşısında beni bulur" dedi.

Ayrıca, "Siyaset sorumluluk işgal eder. Sokaklara çağırı yaptığınız insanlardan biri zarar görse bunun hesabını kim verecek? Sokaklara çağıranlar günü geldiğinde bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da Dev Projeler Hayata Geçiyor

Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da yapılan yatırımlara da değindi. Deprem konutlarının inşasının büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, "Adıyaman'da 31 bin 406 yeni yuvamızı tamamladık. 12 bin yeni konut ve iş yeri daha yaparak toplam sayıyı 43 bine ulaştıracayız" dedi.

İndere Bölgesi'nde yürütülen projelere dikkat çeken Bakan Kurum, "5 milyon metrekarelik alanı kapsayan İndere Projemiz, Türkiye’nin en büyük şantiyesi konumunda. Tamamlandığında Adıyaman'ın yeni Uydu Kenti ve bölgenin en önemli cazibe merkezi olacak" dedi.

Adıyaman'da konut projelerinin yanı sıra şehir yenileme ve sosyal alan projelerinin de devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Adıyaman Meydan ve Ticaret Merkezi ile Eski Hükümet Konağı alanında yeni bir cazibe merkezi inşa ediyoruz. Tüm projelerimiz bittiğinde, Adıyamanlı hemşehrilerimiz tarihine ve kültürüne yakışır bir şehirde yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan ve partililer katıldı.