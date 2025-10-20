Bakan Kurum, 250 bin konutluk ‘İlk Evim Projesi’ ile ev sahibi olan vatandaşların mutluluk anlarını paylaşırken, yeni başlayacak olan 500 bin konutluk “Yüzyılın Konut Projesi”ne ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, mesajında, “Eskişehir’deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında” ifadelerini kullandı.

TOKİ’nin Eskişehir Odunpazarı Ihlamurkent Mahallesi’nde hayata geçirdiği proje, dört etapta 3 bin 109 konutun yanı sıra 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezinden oluşuyor. Proje tamamlandığında yaklaşık 12 bin 500 kişiye güvenli ve modern yaşam alanı sağlanacak.

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, “Yatay mimariye uygun, depreme dayanıklı ve konforlu binalar inşa ettik. Vatandaşlarımız güvenle yaşayacakları yeni evlerine kavuşacak” dedi.

Ev sahibi olan vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti paylaştı. Hak sahibi Yusuf Karaaslan, “İkinci denememde ev sahibi oldum. Eşim ‘Bir daha deneyelim’ dedi, iyi ki kuraya yeniden girmişim. Balkon, odalar ve salon çok hoşumuza gitti. Mahallede yeşil alan ve sosyal alanlarımız çok güzel. Herkes şansını denesin, memnun kalacak” diye konuştu.

Eşi Şenay Karaaslan ise, “50 yaşından sonra ev sahibi olmak inanılmaz bir duygu. Eve ilk geldiğimde gözlerim doldu, çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum; imkânsız diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Hak sahibi Sema Kosovalı da evin çıktığı günü büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, “Çocuklarım da çok sevindi, kızım sabaha kadar uyumadı. TOKİ’ye çok teşekkür ederim” dedi. Dilek Sorarlı ise, 6 Şubat depremlerinde TOKİ konutlarının güvenli olmasının kendilerini rahatlatığını vurguladı: “Bu yaştan sonra kirada oturmaktan kurtuldum, artık evimde huzurla yaşıyorum.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Yüzyılın Konut Projesi ile önümüzdeki dönemde 500 bin vatandaş daha güvenli ve modern evlerine kavuşacak.