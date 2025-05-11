Bakan Kacır, Türkiye'nin 2002 yılında sadece 10 milyar dolar seviyesinde olan teknoloji ihracatını 22 yılda 10 kat artırdığını vurgulayarak, bu başarının etkin Ar-Ge teşvik sistemi, güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarıyla mümkün olduğunu söyledi.

Konuşmasında, teknolojinin günümüzde jeopolitik bir güç haline geldiğine dikkat çeken Kacır, “Artık teknoloji savaşlarının yaşandığı bir dönemdeyiz. Türkiye, bu mücadelede kendi stratejik konumunu sağlamlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Sanayide İstihdamda Rekor Artış

Sanayi alanındaki istihdam artışına da değinen Bakan Kacır, son 22 yılda sanayide çalışan kişi sayısının 3,9 milyondan 6,7 milyona yükseldiğini açıkladı. Türkiye’nin üretim gücüyle küresel tedarik zincirlerinde güvenilir bir halka haline geldiğini belirten Kacır, imalat sanayiinde Türkiye’nin dünya payının iki katına çıktığını kaydetti.

Ar-Ge Harcamaları 16 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktığını belirten Bakan Kacır, bu harcamaların üçte ikisinin özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Teknopark sayısının 106’ya ulaştığını, buralarda 11 bin 500’den fazla firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Kacır, “Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen yenilikçi çözümler, yüksek katma değerli üretimin temelini oluşturuyor” dedi.

Yeşil ve Dijital Dönüşüme 5 Milyar Avroluk Finansman

Yeşil sanayi dönüşümüne yönelik yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Bakan Kacır, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği içinde yürütülen projelerle sanayicilere 700 milyon doların üzerinde finansman sağlandığını, yeşil dönüşüm yatırımları için ise 2030’a kadar 5 milyar avroluk destek hedeflendiğini söyledi.

Enflasyonda Tek Hane Hedefi

Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirten Kacır, “Yıllık enflasyon Nisan sonu itibarıyla yüzde 37,9 seviyesine geldi. Hedefimiz tek haneli enflasyon. Aynı zamanda istihdamı korumak ve artırmak için tüm adımları atıyoruz” dedi. İşsizlik oranının yüzde 7,9’a gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesine indiğini ifade etti.

Yatırımlara 1,2 Trilyon Lira Destek

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında şimdiye kadar toplam yatırım tutarı 1 trilyon 256 milyar lirayı aşan 275 projenin başvurduğunu belirten Kacır, “49 proje kredi kullanımına uygun bulundu. Bu projeler, dış ticaret açığımızın yüzde 85’ini oluşturan ürünleri hedefliyor” dedi.

Mart ayında ilan edilen 9,3 milyar dolarlık 19 yeni yatırımın ise 20 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını ve cari dengeye yıllık 12,4 milyar dolar katkı yapacağını belirten Kacır, bu yatırımların Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.