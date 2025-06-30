Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yapay zekâ teknolojilerinde küresel öncüler arasında yer alması için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. İstanbul’da düzenlenen TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı projelerinin imza töreninde konuşan Bakan Kacır, yapay zekânın üretimden eğitime, tarımdan çevreye kadar birçok alanda dönüştürücü güce sahip olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde Yapay Zekâ Dönüşüm Programları ile üretim süreçlerinde yapay zekâ kullanımını daha da yaygınlaştıracağız. Yerli ve özgün yeni yapay zekâ modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri somut adımlarla destekleyeceğiz. Türkiye’de hiper ölçekli veri merkezlerinin kurulmasını hızlandıracağız” dedi.

Yapay zekâda milli atılım

Bakan Kacır, konuşmasında Türkiye'nin yapay zekâ alanında yerli ve millî çözümler geliştirmeye yönelik güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti. Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı’nın dördüncüsünün duyurusunu yapan Kacır, “Kamu, özel sektör ve akademiyi ortak hedeflerde birleştiren bu çağrılarla; yapay zekâ çözümleri geliştiren KOBİ’lerden teknolojiye ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarına kadar tüm ekosistemi harekete geçiriyoruz” diye konuştu.

Geçmiş çağrılarda olduğu gibi üçüncü çağrıda da 5 tematik alanda 12 projeyi destekleme kararı aldıklarını ifade eden Kacır, “Bu projelerde KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kurumları bir araya gelerek ortak teknoloji çözümleri üretecek. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitümüz ise bu projelere teknik danışmanlık sağlarken, elde edilen bilgileri de ekosistemin kullanımına açacak” dedi.

Türkiye’nin ilk büyük dil modeli geliyor

Bakan Kacır, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi doğrultusunda Türkçe veriyle eğitilen Türkiye’nin ilk büyük dil modelinin çok yakında kullanıma sunulacağını da açıkladı. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü tarafından 2 trilyon tokenlık veri toplanarak geliştirilen bu modelin, yalnızca metin değil; ses ve görüntü gibi farklı veri türlerini de işleyebilen çok modlu yapay zekâ sistemlerine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yapay zekâda küresel katkı hedefi

Yapay zekânın dünya ekonomisine yıllık 4,4 trilyon dolar ek katkı sunabileceğine dikkat çeken Kacır, Türkiye’nin bu büyük dönüşümden geri kalamayacağını vurguladı. “Milli Teknoloji Hamlemizi yapay zekâ alanında da kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimden üretime, politikalarımızı ve altyapımızı yapay zekâ ile uyumlu hale getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda, ülkemizi yapay zekâ devriminin lider ülkelerinden biri haline getirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Yeni çağrı 31 Ağustos’a kadar açık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasının sonunda dördüncü Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı’nın 31 Ağustos 2025’e kadar açık olacağını hatırlatarak; akıllı üretim, tarım, iklim, eğitim ve finans teknolojileri alanlarında yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan firmaları başvuruya davet etti. Bakan Kacır, “Bu çağrıyla, ülkemizin araştırma ve inovasyon birikimini özel sektörümüzle daha etkin biçimde buluşturacağız” dedi.