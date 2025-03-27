2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, Türkiye'nin sanayi ve dijital dönüşüm alanlarında büyük ilerleme kaydettiğini belirtti. "Türkiye, büyük bir sanayi ülkesi haline geldi. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselmiştir" dedi.

Avrupa'da Lider Konum

Bakan Kacır, organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısının 192'den 366'ya, bu bölgelerdeki fabrika sayısının ise 11 binden 59 bine ulaştığını belirtti. OSB'lerde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini ifade eden Kacır, Türkiye'nin demir çelikten çimentoya, güneş panellerinden ticari araçlara kadar pek çok sektörde Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri olduğunu vurguladı.

Ar-Ge ve Teknoloji Hamlesi

Son 22 yılda Ar-Ge ve inovasyon altyapısında büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Bakan Kacır, "Teknopark sayımızı 2'den 106'ya çıkardık. Teknoloji şirketlerinin sayısı 56'dan 11 bin 500'e ulaştı. Ar-Ge insan kaynağımızı 29 binden 292 bine yükselterek bir Ar-Ge ordusu kurduk" dedi.

Savunma Sanayinde Yerli ve Milli Hamle

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 27 oranında azalttığını ve yerli üretim oranını yüzde 80'e çıkardığını belirtti. "Türkiye, küresel İHA pazarının yüzde 68'ini kontrol ediyor" diyerek bu başarının sanayi ve teknolojinin diğer alanlarına da yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Togg ve Yeni Teknolojik Atılımlar

Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a da değinerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde yarım kalmış otomobil hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi. Bunun yanında biyoteknoloji, yapay zeka ve kuantum teknolojileri alanlarında da önemli ilerlemeler kaydedileceğini belirtti.

Burdur'da Ekonomik Yatırımlar

Burdur'da 31 milyar liralık yatırım ile 9 bin 400'den fazla istihdam sağlandığını belirten Kacır, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla kente 968 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

Burdur'un Geleceğine Yönelik Projeler

Bakan Kacır, Salda Gölü çevresinde uzay bilimleri odaklı bir bilim merkezi kurulacağını belirterek, "Burdur'un gençlerine ve çocuklarına hayırlı olsun" dedi. Ayrıca mermer sanayi ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi projelerle yerel kalkınmanın destekleneceğini söyledi.

Bakan Kacır, ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek, Burdur Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mermer fabrikasında incelemelerde bulundu.