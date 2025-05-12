TSE’nin Ankara’daki Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına Bakan Kacır’ın yanı sıra TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, oda başkanları ve çok sayıda sanayici katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

“Avrupa değer zincirlerinin önemli oyuncusuyuz”

Sanayi ve teknolojide son 22 yılda atılan adımların meyvelerini verdiğini belirten Bakan Kacır, Türkiye’nin artık güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir-çeliğe kadar birçok sektörde Avrupa'nın değer zincirlerinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Kacır ayrıca, Türkiye’nin SİHA’lardan eğitim uçaklarına, helikopterlerden kara ve deniz platformlarına kadar birçok savunma sanayi ürününü yerli olarak geliştirebildiğine dikkat çekti.

TSE’den güvenli üretim ve ithalat denetimi vurgusu

TSE’nin uygunluk değerlendirme alanında geçtiğimiz yıl düzenlediği yaklaşık 61 bin belge ve raporla, hem üreticilerin hem de tüketicilerin güvenli ve çevre dostu ürünlere erişimine katkı sağladığını belirten Kacır, ithalat denetimlerinde ise standart dışı 5 bin ürünün ülkeye girişinin engellendiğini ifade etti.

Yeşil OSB’ler ve Kalite Kampüsü projeleri öne çıktı

Konuşmasında sürdürülebilir sanayi anlayışına da vurgu yapan Bakan Kacır, bugüne kadar çevresel standartlara uygun üretimi benimseyen 17 organize sanayi bölgesinin "Yeşil OSB" olarak tescillendiğini belirtti. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde TSE’nin sunduğu yerli test ve gözetim hizmetlerinin ekonomiye 664 milyon dolarlık katkı sağladığını söyledi.

Bakan Kacır, yakında devreye alınacak Ankara Kalite Kampüsü ile sanayicilerin kritik test ve deney hizmetlerine yurt dışına bağımlı kalmadan, daha düşük maliyetlerle ve daha kısa sürede ulaşabileceklerini de müjdeledi.