Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde, İtalya İşletmeler ve Made In Italy Bakanı Adolfo Urso ile gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın açıklaması yaptı. Akdeniz’in önde gelen iki üretim merkezi olan Türkiye ve İtalya’nın; geçmişi yüzyıllara dayanan ticari ve ekonomik ortaklığını her geçen gün geliştirmeye devam ettiğini belirten Kacır, İtalya’nın Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği beş ülkeden biri olduğunu ifade ederek, "Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ticari bağlar sayesinde, karşılıklı ticaretimiz 30 milyar dolarlık hedefini aştı. Rotamızı, artık daha büyük ve iddialı hedeflere yönlendirmiş durumdayız. Ekonomik ilişkilerimizin temel taşlarından olan karşılıklı yatırımlar da aynı şekilde olumlu seyrediyor" dedi.



"Türkiye’de kazandılar ve Türkiye’ye kazandırdılar"

Son 22 yılda bin 500’den fazla İtalyan firmanın Türkiye’de 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiğini kaydeden Kacır, "Türkiye’de kazandılar ve Türkiye’ye kazandırdılar. Benzer şekilde, Türk firmaları da İtalya’da önemli yatırımlara imza atarak hem İtalya ekonomisine hem de iki ülkenin ortaklık ruhuna katkıda bulunuyor. Ülkelerimizin sahip olduğu büyük potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda, bu yatırımların çok daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yatırım ortaklığımızı, özellikle yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Baykar’ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace yatırımını atılmış tarihi bir adım olarak değerlendiren Bakan Kacır, "İki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji iş birliğinde yeni bir dönemin işaret fişeğidir. Bu yatırımla, Türk-İtalyan yatırım dinamikleri yeni ve çok büyük gelecek vaat eden bir mahiyeti kazanmıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalyan Başbakan Giorgia Meloni’nin ortak iradesinin iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin derinleşmesini mümkün kıldığını söyleyen Kacır, "Son 22 yılda, ülkemizde tesis edilen istikrar iklimi ve hemen her alanda elde edilen kazanımlarla ülkemiz küresel ekonomide güçlü bir oyuncu haline geldi" şeklinde konuştu.



"İhracatımız imalat sanayimizin öncülüğünde 263 milyar dolara ulaştı"

Bakan Kacır, 1 trilyon 260 milyar dolara ulaşan millî geliriyle Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığına işaret ederek, "İhracatımız imalat sanayimizin öncülüğünde 263 milyar dolara ulaştı. 2002'de yalnızca 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara yükseldi. Sayıları 105’e ulaşan teknoparklarımızda faaliyet gösteren 11 binden fazla teknoloji girişimi ve bin 600’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezimiz Türkiye ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü destekliyor" ifadelerini kullandı.



"Görüşmemizde yeni iş birliği fırsatlarını çok detaylı bir şekilde ele aldık"

Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, teknoloji girişimciliğinde artık Avrupa’nın parlayan yıldızı olarak ifade ediliyor. Elbette sanayide, teknolojide ve girişimcilikte son 22 yılda gerçekleştirdiği muazzam sıçrama, genç ve dinamik iş gücümüz, lojistik avantajlarımız, Gümrük Birliği ve imzaladığımız serbest ticaret antlaşmalarıyla 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı İtalya ile Türkiye arasındaki hem coğrafi hem de kültürel yakınlık, ülkemizi İtalyan firmaları için çekim merkezi haline getirdi. Türkiye ve İtalya’nın; sanayi, teknoloji, yatırım ve inovasyon alanlarındaki ortaklığını, iki ülkenin küresel pazarlardaki konumunu ortak çıkarlar çerçevesinde pekiştirecek stratejik vizyonun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, bakanla; savunma sanayi, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörler başta olmak üzere yeni iş birliği fırsatlarını çok detaylı bir şekilde ele aldık. Kendisinin, iki ülkenin iş birliğine dair sahip olduğumuz yaklaşımı paylaştığını memnuniyetle gördüm. Sayın Bakanın ziyaretinin Türkiye-İtalya arasında yeni iş birliklerinin filizlenmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Her iki bakanlık olarak heyetlerimiz önümüzdeki aylarda iki ülke iş birliklerinde yeni başarı hikayelerine kapı aralayacak projeler geliştirmek üzere yoğun bir çalışma içinde olacaklar."