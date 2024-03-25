Çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırşehir’de AK Parti Seçim Bürosunu ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partililerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada, "PTT AVM’de, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, THY, TCDD, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo’da emeklilerle özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinde ve mağazalarda indirimler sağlayacağız" dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı seçim bürosu ziyaretlerinin ardından esnaf gezisi yaparak, işçilerle bir araya geldi.