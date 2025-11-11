Ordu’da fındıktan sonra üreticilere en fazla gelir sağlayan tarımsal ürünlerden biri olan tescilli Ordu kivisinde hasat sezonu başladı. Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi’nde üretici İbrahim Yeşilyurt’un bahçesinde düzenlenen programda kivi hasadı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Ordu Kivisi markasını korumalıyız”

Hasat etkinliğinde konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu kivisinin 2019 yılında coğrafi işaret aldığını hatırlatarak, üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

Vali Erol, “Ordu kivisi markasının değerini korumak hepimizin görevi. Üreticilerimizden ricamız, kivilerini tam olgunluğa erişmeden hasat etmemeleridir. Erken hasat, ürün kalitesini düşürür ve marka değerine zarar verir” dedi.

Rekolte 6 bin 500 ton, ekonomik katkı 520 milyon TL

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise kivi üretiminin her geçen yıl arttığını belirterek, il genelinde yürütülen projeler sayesinde üretim alanlarının 4 bin dekara ulaştığını söyledi.

Ay, “Bakanlığımız ve yerel kaynaklarla son yıllarda bin dekardan fazla modern kivi bahçesi kurduk. Bu yıl rekoltemizin yaklaşık 6 bin 500 ton olmasını bekliyoruz. Elde edilecek ürünle il ekonomisine yaklaşık 520 milyon TL katkı sağlanacak. Yeni bahçeler tam verime geçtiğinde bu rakamlar daha da artacaktır” diye konuştu.

Üreticiler memnun: “8 dönümden 25 ton kivi”

Kivi üreticisi İbrahim Yeşilyurt ise bu yılki verimden memnun olduklarını belirterek, “8 dönümlük bahçemde 20-25 ton civarında kivi üretimi yapıyorum. Hasadın bereketli geçmesini diliyorum” dedi.

Protokolden hasat desteği

Programa Vali Muammer Erol, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Öner, TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça katıldı. Protokol üyeleri üreticilerle birlikte kivi hasadı gerçekleştirdi.