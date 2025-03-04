"Şehirlerimizi Daha Güçlü Hale Getireceğiz"

Bakan Işıkhan, açıklamalarında Gaziantep’in ve çevre illerin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine de değindi. Depremin izlerini silmek ve yıkımın ardından şehirleri daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için büyük projelere imza attıklarını ifade etti. Şahinbey ilçesinde hızla yükselen binaların ve devam eden inşaatların yanı sıra, ülkenin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii ve ülkenin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi büyük eserlerin şehre kazandırılmaya devam edeceğini belirtti.

"İstihdam ve Çalışma Hayatına Odaklanacağız"

Bakan Işıkhan, sosyal hayatın yeniden eski haline getirilmesinin yanı sıra, istihdam ve çalışma hayatı konusunda da önemli adımlar atacaklarını söyledi. Hem Bakanlık olarak hem de diğer devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde Gaziantep’in çalışma hayatı ve istihdamı için en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, "Bu şehrin aziz insanlarıyla, gece gündüz demeden el birliğiyle her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz" dedi.

"Herkesin En İyi Hizmeti Hak Ettiğini Unutmayalım"

Gaziantep halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Bakan Işıkhan, tüm projelerde kaliteyi ön planda tutarak, hem şehre hem de tüm vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Sohbetin sonunda, sahur sofralarını kendileriyle paylaşan Şahinbey ve Büyükşehir Belediye Başkanlarına teşekkürlerini ileten Bakan Işıkhan, tüm halkın Ramazan’ını kutlayarak, oruçların ve ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Bakan Işıkhan, açıklamasını, "Hep birlikte, Gaziantep’i daha güzel yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.