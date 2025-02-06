Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde, Azerbaycan Mahallesi'nde bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki iyileşme ve yeniden yapılanma sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Deprem bölgesinin her köşesinde hayat yeniden canlanıyor, istihdam artıyor, şehirlerimiz eskisinden daha güçlü hale geliyor" dedi.

Bakan Işıkhan, depremzedelere yönelik devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayarak, "Milletimizin eşsiz dayanışması, bu büyük acının içinde bizi ayakta tutan en önemli şey oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımız, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler büyük bir seferberlik başlattı," ifadelerini kullandı.

İstihdam ve Sosyal Destek Çalışmaları

Bakan, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara da değinerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önemli adımlar attığını söyledi. TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkânı sağlandığını, toplam 15 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti. Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ile 111 binden fazla çalışana 1 milyar TL ödeme yapıldığını ve Nakdi Ücret Desteği kapsamında 82 bin kişiye yaklaşık 700 milyon TL destek sağlandığını açıkladı.

Sosyal Güvenlikte Önemli Adımlar

Bakan Işıkhan, depremzedelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağladıklarını belirterek, ilaç ve muayene katılım paylarının kaldırıldığını, tıbbi malzeme katkı paylarının alınmadığını vurguladı. Ayrıca, deprem bölgesindeki işverenlerin SGK borçlarının ertelendiğini ve faizsiz olarak taksitlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Geleceğe Güvenli Şehirler Bırakmak Hepimizin Görevi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, deprem bölgesinin geleceğini inşa etmenin sadece bir anma günü olmadığını, aynı zamanda geleceğe daha sağlam, güvenli şehirler bırakma sorumluluğuyla hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. "Devletimiz, kısa bir süreliğine değil, hayat tamamen normale dönene kadar bu bölgede olmaya devam edecektir. Allah, bir daha böyle felaketleri ülkemize yaşatmasın," dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemini yineleyerek, depremzedelerin sahipsiz olmadığını ve bu zorlu günlerin üstesinden hep birlikte gelindiğini belirtti.