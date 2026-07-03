Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Karabük'te iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İmalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar liralık destek sağlandığını belirten Bakan Işıkhan, yıl sonuna kadar toplam 51 milyar liralık desteğin işletmelere aktarılacağını söyledi.

Karabük Belediyesine ait HAS Bahçe'de düzenlenen toplantıda konuşmasına Karabük'ün üretimine katkı sağlayan iş insanlarına teşekkür ederek başlayan Bakan Işıkhan, kentin Cumhuriyet'in planlı sanayileşme hamlesinin simge şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Karabük'ün Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik tesisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Işıkhan, 'KARDEMİR başta olmak üzere üretim kültürüyle ülkemizin kalkınmasına yön veren şehirlerimizin başında geliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'su, Yenice'nin doğal zenginlikleri ve güçlü sanayi altyapısıyla Karabük, üretim ile kültürü aynı potada buluşturmayı başarmış önemli bir şehir' dedi.

'İşsizlik yüzde 6,7 seviyesinde'

Karabük'ün istihdam verilerine ilişkin bilgiler paylaşan Işıkhan, TR81 Bölgesi'nde istihdam oranının yüzde 47,5'e, işsizlik oranının ise yüzde 6,7 seviyesine ulaştığını söyledi. İstihdamın yüzde 27'sinin sanayi sektöründe gerçekleştiğini ifade eden Işıkhan, '2002 yılında İŞKUR aracılığıyla Karabük'te sadece 359 vatandaşımız işe yerleştirilirken, 2025 yılında bu sayı 4 bin 225'e yükseldi. 2002 yılından bugüne kadar ise toplam 66 bin 681 vatandaşımızı istihdama kazandırdık. Sadece bu yılın ilk beş ayında işverenlerimiz tarafından 2 bin 610 açık iş talebi İŞKUR'a iletildi' diye konuştu.

'24 bin 620 kişi aktif iş gücü programlarından yararlandı'

Nitelikli iş gücü yetiştirmenin önemine değinen Işıkhan, bugüne kadar Karabük'te 24 bin 620 kişinin aktif iş gücü programlarından faydalandığını belirterek, bunlardan 8 bin 163'ünün mesleki eğitim kurslarına, yaklaşık 14 bin kişinin ise işbaşı eğitim programlarına katıldığını kaydetti.

'Karabük'te aktif sigortalı sayısı yüzde 88 arttı'

Sosyal güvenlik alanında da önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Işıkhan, '2002 yılında Karabük'te 36 bin 297 olan aktif sigortalı sayısı bugün 68 bin 127'ye ulaştı. Yaklaşık yüzde 88'lik bu artış, hem üretimin hem de kayıtlı istihdamın güçlendiğini göstermektedir' ifadelerini kullandı.

Karabük'teki 5 bin 643 iş yerine bugüne kadar toplam 2,5 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını belirten Işıkhan, devletin üretim yapan işverenlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

'İmalat sanayine yeni destek'

Yeni teşvik paketine ilişkin de bilgi veren Bakan Işıkhan, 2026 yılı itibarıyla 'İmalat Sanayi İçin Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'nın uygulamaya alındığını açıkladı. Program kapsamında tekstil ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin istihdamı korumaları halinde çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verileceğini belirten Işıkhan, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere ise 50 milyon liraya kadar kredi finansman desteği sağlanacağını ifade etti.

İmalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar liralık destek sağlandığını belirten Bakan Işıkhan, yıl sonuna kadar toplam 51 milyar liralık desteğin işletmelere aktarılacağını söyledi. Turizm sektörünü kapsayacak benzer bir destek paketi üzerinde de çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Işıkhan, hazırlanan kanun teklifinin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi.

'Kamu ve özel sektör omuz omuza çalışacak'

Kamu ile özel sektörün ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin kalkınmanın temel şartlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, Karabük'ün üretim gücünü daha da artıracak her türlü projeye destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, iş insanlarının görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplantı, iş insanlarının talep ve önerilerinin dinlenmesi ile karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.

Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Oflaz ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.