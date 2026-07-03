İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Bayburt İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, AK Parti'nin istikametini milletin iradesinin belirlediğini söyledi.

Bayburt'un tarihi ve kültürel mirasına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Çiftçi, kentin vatanına, bayrağına ve milli iradeye bağlı insanlarıyla güçlü bir toplumsal yapıya sahip olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin yaklaşık çeyrek asırlık yürüyüşünde millet iradesini siyasetin merkezine yerleştirdiğini belirten Çiftçi, elde edilen başarıların arkasında milletin desteği, duası ve fedakarlığının bulunduğunu dile getirdi.

İl danışma meclisi toplantılarının teşkilatın ortak aklını yansıtan önemli istişare platformları olduğunu kaydeden Çiftçi, 'AK Parti siyaseti, temayülleri dikkate alır, teşkilatların birikiminden yararlanır, vatandaşın sesine kulak verir. Çünkü AK Parti'nin istikameti milletin iradesi, dayanağı teşkilatlarının samimiyeti, hedefi ise Türkiye'nin istikbalidir.' dedi.

Bayburt'un yetiştirdiği önemli ilim insanlarından Ekmelüddin el-Bâbertî'yi anan Çiftçi, hizmet anlayışlarının makamdan önce sorumluluğu, unvandan önce millete hizmet etmeyi esas aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda ulaşım, sağlık, eğitim, enerji, savunma sanayii ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini dile getiren Çiftçi, Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadeleden organize suçlara, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara, düzensiz göçten trafik güvenliğine kadar birçok alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Çiftçi, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca ekonomik ve teknolojik hedeflerden ibaret olmadığını vurgulayan Çiftçi, güçlü devlet ve güçlü millet anlayışıyla birlik, kardeşlik ve huzurun güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Çiftçi, konuşmasının sonunda programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, toplantının Bayburt, teşkilat ve ülke için hayırlı olmasını diledi.