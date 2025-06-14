Bakan Işıkhan, engellilik meselesinin yüksek hassasiyet gerektiren bir alan olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin 2002 sonrasında engelli hakları ve istihdamı konusunda ciddi ilerleme kaydettiğini belirtti. “Engelli kardeşlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, artık vatandaşlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin sahip çıkan güçlü bir devlettir,” ifadelerini kullandı.

Engelli İstihdamında Dikkat Çeken Artış

2002’de yalnızca 5 bin 777 olan kamu kurumlarındaki engelli çalışan sayısının bugün 73 bin 800’e ulaştığını ifade eden Işıkhan, kamu sektöründeki engelli istihdamının yasal kotayı aşarak yüzde 134 seviyesine çıktığını, özel sektörde ise bu oranın yüzde 103 olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, 2025’in ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 17 bin engelli bireyin istihdama dahil edildiğini belirterek, İŞKUR aracılığıyla bugüne kadar 550 bin engelli bireyin iş hayatına kazandırıldığını açıkladı. “Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak” sloganıyla hayata geçirilen Engelli İş Koçluğu uygulamasının bugün 81 ilde ve 120 birimde aktif olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Destekli İstihdam Projesi İlk Kez Hayata Geçiyor

Engelli bireylerin iş hayatına katılımı için yeni bir adım attıklarını duyuran Işıkhan, otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimleri olan bireylerin iş dünyasında yer bulmasını sağlamak amacıyla “Destekli İstihdam Projesi”ni başlattıklarını açıkladı. Projenin üç aşamalı bir destek modeli sunduğunu belirten Bakan, işverenlere ücret ve iş yeri düzenlemesi için hibe verileceğini, ayrıca iş koçluğu desteği sağlanacağını bildirdi.

Engelli Bireyler İçin 156 Milyon Liralık Teknoloji Desteği

Engelli bireylerin mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçlerine 80 milyon lira, işe uyum projelerine ise 8 milyon liranın üzerinde kaynak aktarıldığını belirten Işıkhan, destek teknolojilerine aktarılan ödeneğin 156 milyon lirayı, korumalı iş yeri projelerine verilen desteğin ise 9,4 milyon lirayı aştığını ifade etti.

Kapsayıcı Politikalarla Kalıcı İstihdam Hedefi

2025’e kadar 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezununu istihdama dahil etmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Işıkhan, 155 bin işyeriyle işbirliği yapılacağını, 2,25 milyon kişiye bireysel danışmanlık hizmeti sunulacağını, 620 bin işyeri ziyareti gerçekleştirileceğini ve 55 bin kişiye İş Kulübü desteği verileceğini bildirdi.

Konuşmasının ardından Bakan Işıkhan, program katılımcılarıyla birlikte toplu fotoğraf çektirerek etkinliği noktaladı. Engelli bireylerin eşit fırsatlarla topluma tam katılımını sağlamak adına yürütülen çalışmaların, önümüzdeki süreçte artarak devam edeceği vurgulandı.