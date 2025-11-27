“Şehit olan askerlerimizin tüm süreçleri titizlikle incelendi”

Güler, son dönemde şehit olan askerlere ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Mağarada şehit düşen 12 asker ile İskenderun’daki olayda şehit olan 2 askerle ilgili açıklama yapan Bakan Güler, tüm olayların operasyonel, idari ve teknik yönleriyle ayrıntılı şekilde incelendiğini vurguladı.

İskenderun’daki acı olayla ilgili ihmali bulunan alay ve tabur komutanları dahil dört personelin TSK ile ilişiğinin kesildiğini, sekiz personel hakkında ise çeşitli disiplin cezalarının uygulandığını ifade eden Güler, adli sürecin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

“Şehitlik statüsü en hassas şekilde korunuyor”

Şehitlik statüsünün toplumun ortak vicdanında ve hukuki düzenlemelerde özel bir yere sahip olduğunu belirten Güler, “Her komutan, görev başında kaybedilen personelin şehitlik sürecini büyük bir titizlikle takip etmektedir” dedi.

İntihar vakalarıyla ilgili uygulamayı da paylaşan Bakan Güler, ailelerin olay yerinde asker arkadaşlarıyla yüz yüze görüşerek süreçle ilgili bilgi aldığını, adli sürecin ise her hâlükârda devam ettiğini kaydetti.

“TSK’ya siyasetin müdahil olduğu iddiaları doğru değil”

TSK’ya siyasi müdahale yapıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Güler, bugüne kadar siyasetle ilgili tek bir dosyanın bile kendisine gelmediğini belirterek, “Böyle bir örnek gösterebilecek kimse yok” ifadelerini kullandı.

Askeri Hastaneler Yeniden Açılıyor mu? İşte Son Durum

Bakan Güler, özellikle merak edilen askeri hastanelerin yeniden açılması konusuna da açıklık getirdi. Bu konuda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Güler, GATA’da eğitim gören askeri tabip ihtiyacına dikkat çekti.

GATA bünyesindeki üniversitede 744’ün üzerinde öğrenci eğitim alıyor.

Bu yıl 147 askeri tabip mezun oldu ve görev yerlerine gönderildi.

Güler, sağlık personeli ihtiyacının planlı şekilde karşılandığını belirterek askeri hastanelerin tekrar devreye alınması için çalışmalara devam edildiğini ifade etti.

C-130 Kazası: “1957’den Bu Yana İlk Kez Böyle Bir Durum Yaşadık”

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri nakliye uçağı hakkında da konuşan Güler, C-130 uçaklarının yıllardır güvenilirliği kanıtlanmış platformlar olduğunu söyledi.