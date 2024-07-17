Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi, Bakan Yardımcıları ve Birlik Komutanlarının da hazır bulunduğu video telekonferans toplantısında terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin de talimatlar verdi. Güler, toplantıda yaptığı konuşmada ise “Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüzün sekizincisini hep birlikte idrak ettik. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve millî birliğimize uzanan hain ellerin topyekûn bir irade ile kırıldığı bu günde, tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha açıkça ilan ettik. Bakanlığımızın kalleş FETÖ’yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Günümüzde güvenlik ortamının, çatışma ve gerginliklerle oldukça hassa hale geldiğini aktaran Bakan Güler, "Bu kritik ortamda ülkemizi, yurttaşlarımızı, millî hak ve menfaatlerimizi korumaya yönelik faaliyetlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla sürdürmekteyiz. Tüm personelime, milli güvenliğimizin sarsılmadan korunmasında verdiği emek, gösterdiği çaba ve mesai mefhumu gözetmeksizin icra ettiği kutsal görev için yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Terörle mücadele de operasyonların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Bakan Güler, "Örgüt mensupları kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde büyük kayıplar yaşadıklarını itiraf etmektedirler. Terör örgütünün sözde elebaşları, kara propaganda ve dezenformasyon ile düştükleri acziyeti örtmeye çalışmakta, saklanacak güvenli yer aramakta ve Mehmetçiğin aman vermeyen takibi karşısında kaçınılmaz sona yaklaşmaktadır" şeklinde konuştu.



Bakan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelemiz, örgütün çözülme hızında ivme oluşturmuş ve bölgenin kalıcı istikrarına zemin hazırlamıştır. Birlikte hareket ederek, tecrübelerimizi paylaşarak ve karşılıklı destekle kazandığımız müşterek kabiliyetler, sahadaki konumumuzu güçlendirmekte, bu birliktelikten rahatsızlık duyanları ise hayal kırıklığına uğratmaktadır"



"Irak toprak bütünlüğüne saygımız tamdır"

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir. Geçmişte DEAŞ terör örgütünün Irak topraklarını istila etme çabaları devam ederken söylediğimiz gibi Irak toprak bütünlüğüne saygımız tamdır. Bu toprakların geleceğinde yeri olmayan terör örgütünün sonunu, bölgenin gerçek sahipleri getirecektir. Bu durum, bölgedeki istikrarsız ortamdan nemalanan bazı kesimleri de kaygılandırmaktadır"

Bakan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İyi komşuluk ilişkilerimize yönelik attığımız her adımda barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen odakların niyetlerinin farkındayız. Ancak, nifak tohumlarının bu topraklarda yeşeremeyeceğini tüm kesimlerin çok iyi bilmesi gerekiyor. Öte yandan, Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Suriye’nin geeceğini, kederinden memnuniyet duyanların değil, kendi halkının belirleyeceğini hatırlatmak istiyorum."



"Barıştan yana olanlar Türkiye ile hareket etmeli"

Irak'ta olduğu gibi Suriye'deki terör yapılarını da ortadan kaldırmaya yönelik samimi girişimleri desteklediklerini söyleyen Güler, "Özellikle belirtmek isterim ki bölgede barış ve huzurdan yana olan taraflar, Türkiye ile hareket etmektedirler. İllegal yapılarla ve terör örgütleriyle çarpık ilişkileri olan kimi kesimler ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını, ekonomik kaynaklarını ve halkının huzurunu gasp etmektedirler. Operasyonlarımız daha önce söylediğimiz gibi alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında devam etmektedir. Terörle mücadelemizde haklıyız, kararlıyız, azimliyiz, yetkiniz, yeterliyiz ve irade sahibiyiz."

Dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ile danışmanlık faaliyetlerinin başarıyla devam ettiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulaştığı seviye ve gösterdiği profesyonel yaklaşımın tüm uluslararası platformda olduğu gibi en son gerçekleşen NATO zirvesindeki temaslarda da dost ve müttefik ülkeler tarafından takdir edildiği iftiharla gözlenmiştir. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma, görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyor, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum" şeklinde konuştu.