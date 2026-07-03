Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan programı kapsamında Erzincan Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Göktaş'ı Valilikte, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu karşıladı. Ziyarette AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da yer aldı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Aydoğdu'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Aydoğdu, Bakan Göktaş'ı Erzincan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda kente sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.