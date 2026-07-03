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Vali Aydoğdu, Bakan Göktaş'ı Erzincan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda kente sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bakan Göktaş'ı Valilikte, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu karşıladı. Ziyarette AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan programı kapsamında Erzincan Valiliğini ziyaret etti.

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