Etkinlik, Türk dünyasının aile yapısına yönelik ortak vizyon geliştirme hedefiyle düzenlenirken, Bakan Göktaş’ın konuşması toplantının en dikkat çekici mesajlarını taşıdı.

“Aileyi evrensel bir değer olarak yeniden tanımlamalı, bilimsel veriler ve ahlaki bir duruşla savunmalıyız”

Aile kurumunun sadece ulusal değil, evrensel bir değer olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, bu değerin korunması ve güçlendirilmesi için bilimsel, yenilikçi ve ahlaki temellere dayalı politikaların önemini vurguladı. Ailenin; toplumsal yapının, kültürel sürekliliğin ve ekonomik kalkınmanın temel direği olduğunu ifade eden Göktaş, “Güçlü nesiller güçlü ailede yetişir” diyerek aileyi sadece bir sosyolojik yapı değil, bir medeniyet mirası olarak gördüklerini belirtti.

Aileyi tehdit eden unsurlar: Aşırı bireyselleşme, dijital bağımlılık ve sapkın ideolojiler

Küreselleşmenin ve dijitalleşmenin hızla toplumsal dönüşümlere neden olduğunu belirten Göktaş, boşanma oranlarındaki artış, evlilik yaşının yükselmesi, yaşlanan nüfus ve kuşaklar arası bağların zayıflaması gibi sorunların sadece sosyal değil ekonomik açıdan da ciddi sonuçları olduğunu dile getirdi. Özellikle gençler ve çocuklar üzerinde etkili olan zararlı akımlar ve ideolojik sapmaların yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu tehditlere karşı bütüncül ve cesur politikalar üretmenin zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

2025 Aile Yılı: Yeni vizyonun kilometre taşı

Türkiye’nin aile politikalarında son dönemde attığı stratejik adımları paylaşan Bakan Göktaş, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Yıl boyunca toplumun her kesimini içine alan projeler ve kampanyalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları ile yapılan iş birlikleriyle aile dostu kampanyaların, özel sektörle geliştirilen indirim protokollerinin ve genç çiftlere yönelik destek programlarının aile yapısının korunmasında etkili olacağı belirtiliyor.

Genç çiftlere özel destek: Evlilik öncesi eğitimden ekonomik teşviklere kadar geniş yelpaze

81 ilde yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin evlenmesi teşvik ediliyor. Bu kapsamda sunulan ekonomik desteklerin yanı sıra, genç çiftlere evlilik öncesi danışmanlık ve eğitim hizmetleri de veriliyor. Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik programlar, dijital bağımlılıkla mücadele, çocuk koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi birçok alanda aktif politikalar yürütülüyor.

Aile diplomasisi: Türk Devletleri arasında iş birliği artıyor

Bakan Göktaş’ın konuşması, aile politikalarının sadece ulusal sınırlarla sınırlı kalmaması gerektiği anlayışına da ışık tuttu. Türkiye’nin uluslararası düzeyde yürüttüğü “aile diplomasisi” ile aileyi güçlendiren politikaların Türk Devletleri arasında yaygınlaştırılmasına öncülük ettiği belirtildi. Bu çerçevede Bakü'deki etkinlikte Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan üst düzey temsilciler bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni dönem vurgusu: 2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı

Bakan Göktaş, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Forumu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026-2035 dönemini “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatarak, bu dönemin sadece Türkiye’de değil, Türk dünyasında da aileyi merkeze alan politikaların önünü açacağını ifade etti. Bu ortak vizyonun, Türk devletlerinin tarihi ve kültürel bağlarıyla daha da güçleneceğini vurguladı.

Sonuç: Medeniyetin temeli aile, ortak geleceğin güvencesi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın Bakü’deki açıklamaları, sadece mevcut sosyal sorunlara dikkat çeken bir uyarı değil, aynı zamanda Türk dünyası için ortak bir yol haritası çağrısı niteliği taşıyor. Aileye yatırımın, geleceğe yatırım anlamına geldiğini vurgulayan Bakan Göktaş’ın ortaya koyduğu stratejik çerçeve, hem ulusal hem uluslararası politikaların yönünü şekillendirecek potansiyele sahip.