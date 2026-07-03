Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende ilçesinde Tohma Boyu güzergahında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Tohma Boyu güzergahında sürdürülen yol yapım çalışmalarının ilçenin ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturacağını belirtti.

Yatırımın Darende'nin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Bozkurt, 'İlçemizin ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturacak bu önemli yatırım, Darende'mizin gelişimine ve hemşehrilerimizin ulaşım konforuna önemli katkılar sağlayacaktır. Darende'mize kazandırılan bu önemli yatırım ve ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde Darende'miz için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Tohma Boyu güzergahında ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.