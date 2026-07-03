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İstanbul'da gerçekleştirilen mülakat sürecinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen adaylarla istişarelerde bulunuldu. Görüşmenin ardından Abdulhakim Gider'in AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendirildiği açıklandı. Gider'in önümüzdeki günlerde yeni il yönetimini oluşturarak çalışmalarına başlaması bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Abdulhakim Gider, AK Parti Siirt İl Başkanı olarak görevlendirildi.

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