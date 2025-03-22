Darülaceze Başkanlık binasında düzenlenen programa, Bakan Göktaş’ın yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Darülaceze sakinleri ve idare meclisi üyeleri de katıldı.

Konuşmasında Darülaceze’nin Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’in mirası olduğunu hatırlatan Göktaş, “Kurulduğu günden bu yana savaşlara, afetlere rağmen ayakta kalan Darülaceze, yaşlılar için huzur, hastalar için şifa, kimsesizler için güvenli bir liman olmuştur. Bizim kapımız umutsuzluk değil, merhamet ve şefkat kapısıdır. Hiçbir ayrım yapmadan ihtiyacı olan herkese kucak açan bu müessesenin varlığını sürdürmesi, milletimizin vefa anlayışının bir göstergesidir” dedi.

“Kuşaklar Arası İletişimi Güçlendireceğiz”

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri projesiyle hizmetleri daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirten Göktaş, 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi kapsamında yeni projeler geliştireceklerini açıkladı.

“İnsan, aile büyükleriyle kendini tanır, geçmişini bilir, geleceğine inanır. Onların rehberliği ile hayatımızı şekillendiriyor, değerleriyle toplumu koruyoruz” diyen Göktaş, yaşlıların hayat tecrübelerini genç nesillere aktarmalarını teşvik edecek projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, sözlerini Ramazan ayını tebrik ederek tamamladı ve Darülaceze sakinlerine sağlık, huzur ve afiyet dileğinde bulundu.