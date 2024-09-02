Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin ilk Saraybosna Büyükelçisi merhum Şükrü Tufan’a Üstün Hizmet Madalyası verdi. Merhum büyükelçi Tufan’ın madalyası oğlu Büyükelçi Korkut Tufan, Bakan Fidan’ın elinden aldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen programa Büyükelçi Tufan’ın eşi Zişan Tufan’ın yanı sıra Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic ve bakanlık personeli katıldı.

Büyükelçi Tufan’ın Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin gelişmesinde rolünün büyük olduğunu aktaran Bakan Fidan, “Bosna Hersek’le köklü geçmişimize dayanan derin dostluk bağlarımızın pekiştirilmesinde rol oynayan siyasetçilerimiz ve diplomatlarımız oldu. Bunlar arasında Şükrü Tufan’ın hem hariciyemizde hem de Bosna Hersek halkı nezdinde çok ayrı bir yeri var. Bu yıl 30 Nisan’da kaybettiğimiz Tufan, Bosna Hersek’te ilk Türk büyükelçisi olarak son derece acı gelişmelerin yaşandığı karanlık günlerde görev yapmıştı. Büyükelçimiz savaş döneminde gösterdiği cesareti ve kararlılığı ile Bosnalıların sevgi ve saygısını kazanmıştı. Ata yadigarı bu kadim coğrafyada gönüllerde derin güven bağları tesis etti” ifadelerini kullandı.