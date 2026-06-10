Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Sofya'ya geldi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak olan Bakan Fidan, zirve öncesinde ikili temaslarına başladı. Bakan Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.